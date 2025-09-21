مدیرعامل بازآفرینی شهری:اجرای ۵هزار واحد مسکونی در قالب طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین اجرای طرح کلید به کلید اظهار داشت: بازگشایی معابر و تأمین سرانه‌های خدماتی مرتبط است و شامل فرآیندهایی می‌شود که برای مدیریت و ساماندهی املاک در مسیرهای گذر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مسکن و خدمات به کار می‌رود.

او بیان کرد: پس از ابلاغ قانون مربوط به بازگشایی معابر، اولین گام تنظیم آئین‌نامه‌ای بود که نیاز به هماهنگی با سایر معاونت‌ها و نهادهای دولتی داشت. این آئین‌نامه به دولت ارسال شد و پس از چندین بار بازگشت و اصلاح، در نهایت در  بهمن ماه  ابلاغ شد.

وی ادامه داد:یکی دیگر از مراحل مهم، تنظیم قرارداد تیپ برای اجرای این آئین‌نامه بود. این قرارداد با توجه به نیازهای خاص پروژه و شرایط موجود آماده شد و پس از تایید، به استان‌ها ابلاغ گردید.

او بیان کرد: استان‌ها موظف شدند اولویت‌های خود را برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعلام کنند و این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند. این اقدام به شفافیت فرآیند و تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بخش اصلی کار، شناسایی زمین‌ها و واحدهایی است که می‌توانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند. این بخش به عهده سازمان ملی زمین و مسکن است.

وی افزود:برآوردها نشان می‌دهد که با استفاده از این ظرفیت، می‌توان سالی حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی جدید ایجاد کرد. این عدد می‌تواند به رشد و توسعه شهرها و تأمین نیازهای مسکن کمک شایانی نماید.

وی ادامه داد: با توجه به مراحل انجام کار و هماهنگی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد که ظرف یکی دو ماه آینده، عملیات اجرایی و عملیاتی این طرح آغاز خواهد شد. این اقدام نه تنها به بازگشایی معابر کمک می‌کند بلکه تأمین مسکن و خدمات به شهروندان را نیز در اولویت قرار می‌دهد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
۸۶ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شد
همکاری دولت در صدور خدمات فنی و مهندسی امری ضروری است
حسین زهی:
ساخت یک میلیون واحد مسکونی از دو هفته آینده کلید می‌خورد
یک مقام مسئول خبر داد؛
اتمام ساخت مرکز بهداشت در مناطق سیل زده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است