باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه گزارشگران بدون مرز اعلام کرد، یک روزنامه‌نگار چینی که پس از مستندسازی مراحل اولیه شیوع کووید-۱۹ از مرکز این بیماری همه‌گیر، به چهار سال زندان محکوم شده بود، روز جمعه به چهار سال زندان دیگر محکوم شد.

گروه بین‌المللی آزادی مطبوعات، که با حروف اول فرانسوی RSF شناخته می‌شود، اعلام کرد ژانگ ژان، ۴۲ ساله، به اتهام «ایجاد درگیری و دردسر» در چین محکوم شد، همان اتهامی که منجر به زندانی شدن او در دسامبر ۲۰۲۰ پس از انتشار گزارش‌های دست اول از شهر مرکزی ووهان در مورد شیوع اولیه ویروس کرونا شد.

الکساندرا بیلاکووسکا، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه RSF در بیانیه‌ای گفت: «او باید در سطح جهانی به عنوان یک «قهرمان اطلاعات» مورد تجلیل قرار گیرد، نه اینکه در شرایط زندان گرفتار شود.»

ژانگ در ابتدا پس از ماه‌ها انتشار گزارش‌هایی از جمله ویدئوها از بیمارستان‌های شلوغ و خیابان‌های خالی که تصویری وخیم‌تر از روایت رسمی از بیماری را در اوایل بیماری نشان می‌داد، دستگیر شد. رن کوانیو، وکیل او در آن زمان گفت که ژانگ معتقد بود که او «به دلیل اعمال آزادی بیان خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد».

طبق اسناد دادگاه که توسط رویترز مشاهده شده است، او یک ماه پس از آن دستگیری دست به اعتصاب غذا زد.

ژانگ در ماه مه ۲۰۲۴ آزاد شد و سه ماه بعد دوباره بازداشت شد و در نهایت رسماً دستگیر و به بازداشتگاه پودونگ شانگهای منتقل شد. گروه بین‌المللی آزادی مطبوعات اعلام کرد که حکم روز جمعه پس از گزارش ژانگ در مورد نقض حقوق بشر در چین صادر شد. وکیل سابق او، رن، در X نوشت که اتهامات جدید بر اساس اظهار نظر ژانگ در وب‌سایت‌های خارجی است و او نباید مجرم شناخته شود.

مقامات چین هرگز به طور علنی مشخص نکرده‌اند که ژانگ به چه فعالیت‌هایی متهم شده است.

به لی یی، مدیر آسیا و اقیانوسیه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک گفت: «این دومین باری است که ژانگ ژان با اتهامات بی‌اساسی رو‌به‌رو می‌شود که چیزی بیش از یک عمل آشکار آزار و اذیت به خاطر کار روزنامه‌نگاری‌اش نیست. مقامات چینی باید به بازداشت خودسرانه ژانگ پایان دهند، تمام اتهامات را لغو کنند و او را فوراً آزاد کنند.»

منبع: رویترز