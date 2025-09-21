باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید عبدی افتخاری دبیر انجمن حبوبات کشور در نشست خبری امروز گفت: هدف ما این است که قفسه‌ها برای مصرف‌کننده مملو از کالا باشد که براین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان باید انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند، چنانچه منافع آن‌ها تامین نشود، تولید و واردات انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه متولی تولید و مسئول واردات دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: تجار با کاهش سهمیه‌ها مواجه‌اند؛ روند کاهش سهمیه‌ها از پاییز و زمستان گذشته آغاز شده و در فصل پاییز امسال نیز ادامه یافته است.

افتخاری ادامه داد: گرچه سهمیه کلی شرکت‌ها تغییر چندانی نکرده است، اما در عمل برخی شرکت‌ها سهمیه کمتری دریافت کرده‌اند. بررسی ها نشان می دهد که سقف سهمیه‌ها کاهش یافته و ثبت سفارش‌ها نیز به رغم مکاتبات و ارائه جدول چهارماهه کاهشی داشته است.

دبیر انجمن حبوبات کشور با اشاره به تاخیر طولانی مدت روند تخصیص ارز بیان کرد: تاخیر در روند تخصیص ارز موجب شده تا ثبت سفارش‌ها بیش از شش ماه در انتظار باقی بماند و تجار برای رفع تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: مشکل اصلی در هماهنگی میان وزارت جهاد، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی است. تغییر گروه کالایی در سامانه تجارت و ثبت رفع تعهدات ساده، در عمل ماه‌ها طول می‌کشد. به عنوان مثال گروه کالایی حبوبات که مربوط به سال ۱۴۰۲ بود، حتی پس از نامه‌نگاری‌های متعدد، هنوز به‌طور کامل اصلاح نشده و رفع تعهد بانکی تجار به تعویق افتاده است.

دبیر انجمن حبوبات با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری گفت: همکاران ما روزانه پیگیر این مسائل هستند، اما روند طولانی و پراکندگی وظایف بین نهادها باعث شده تجار با مشکلات جدی مواجه شوند و روند تأمین بازار کند شود.