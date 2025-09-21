بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کرد: روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی از چرایی تا فرجام و پیامد‌های آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس آمده است: دفاع مقدس، نه تنها یک واقعه تاریخی در جغرافیای ایران اسلامی، بلکه میراث معنوی و فرهنگی برای تمام مسلمانان و ملت‌های مظلوم در سراسر دنیاست. این دوران تاریخی حماسی، تجلی قدرت ایمان و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بوده و همچنان الگویی ماندگار برای تمام نسل‌های این سرزمین و ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.

 

در ادامه این بیانیه آمده است: در آخرین روز شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی با فتنه انگیزی، حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی در اندیشه فروپاشی قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اقدام به تهاجم وحشیانه به مرز‌های کشور نمود غافل از اینکه مردم غیور و فهیم ایران سر تعظیم در برابر هیچ بیگانه و زورگویی فرود نخواهند آورد و با پیروی از رهنمود‌های رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و تقدیم خون هزاران شهید و ایثار و فداکاری جانبازان و رزمندگان در مصاف با دشمنان، حماسه جاوید دیگری رقم خواهند زد.

 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه بیانیه خود آورده است: دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشالی ابرقدرت‌های سلطه گر جهان به ویژه آمریکای جنایتکار و جنگ افروز را در هم شکست و معیار و تجربه‌ای آموزنده و الهام بخش را فراروی ملل و جوامع سلطه پذیر و در عین حال طالب آزادی و عدالت قرار داد تا با بهره گیری از آموزه‌های مقاومت و اراده پولادین ایرانیان با عده و عٌده کم، با دل سپردن به وعده الهی به رویارویی با قدرت‌های شیطانی و ظالم بپردازند.

در ادامه این بیانیه آمده است: روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی از چرایی تا فرجام و پیامد‌های آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدید‌ها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقتدار دفاعی و قدرت منحصر‌به‌فرد بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران را محصول مقاومت و درس‌آموزی از هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در شرایطی که توطئه‌ها و تهدید‌های جبهه دشمنان فراتر از دوران جنگ تحمیلی، میهن اسلامی را آماج حملات ناجوانمردانه خود قرار داده است و اردوگاه شیطانی دشمنان با محوریت آمریکا و بازیگردانی ترامپ قمارباز و دیوانه، تمرکز بر جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و تحمیل خواسته‌های گستاخانه و فشار حداکثری را برای عدول نظام و ملت ایران از آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی خود در دستور کار قرار داده است و حتی گزینه رویارویی نظامی را چاشنی نمایش دشمنی خود ساخته و گاهی دم از مذاکرات دروغین می‌زند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در بیانیه خود آورده است: همگان باید بر این نکته اشراف داشته باشند که این اقتدار دفاعی و صلابت نیرو‌های مسلح، درایت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بصیرت و هوشیاری و اتحاد تحسین‌برانگیز مردم است که مانع وارد شدن مجدد دشمنان به میدان کارزار با ایران عزیز شده است و گام‌های مستحکم و باصلابت در این مسیر والا، ایرانی به مراتب مقتدر و سربلندتر از قبل را نوید می‌دهد.

