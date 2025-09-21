حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۲۵ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۵  درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریور معادل ۲۴.۶۳ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۴۲.۳۱ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۴۲ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریورماه ۳۰.۱۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۳ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۲۵ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۵  درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد اعلام شده است.

حجم پرشدگی سد‌های کشور

همچنین گفتنی است، بنابر بر جدول‌های منتشر شده ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۵۰ میلی‌متر گزارش شده است که نسبت به زمان مشابه ۴۰ درصد کاهش داشته است.

