باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه ادامه خواهد یافت. این نهاد ناظر اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های مردم، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.

همچنین جزئیات بیشتر فرآیند پیش فروش در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

گفتنی است علاوه بر آن، حراج‌های سکه بانک مرکزی با رویه سابق در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تداوم خواهد داشت که تاریخ جلسات آن متعاقباً اعلام می‌شود.