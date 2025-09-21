باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر محمدنژاد سیگارودی درباره جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: براساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو موظف به ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر شده است؛ با این حال، دولت با تاکید رئیسجمهور این عدد را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است.
وی ادامه داد: ممکن است برخی کارشناسان درباره عملی بودن این هدف تردید کنند، زیرا پیش از آغاز برنامه هفتم، کل ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور حدود یکهزار و ۲۰۰ بوده است.
روند جهانی توسعه تجدیدپذیرها چگونه است؟
معاون سرمایه گذاری ساتبا درباره روند جهانی توسعه تجدیدپذیرها افزود: از حدود یک دهه گذشته، روش تامین انرژی در جهان تغییر محسوسی کرده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی در سبد برق کشورها روزبهروز بیشتر شده است.
محمد نژادسیگارودی گفت: در سال ۲۰۲۴، سهم تجدیدپذیرها در برق جهانی حدود ۳۰ درصد بود و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ به ۴۵ درصد برسد.
افزایش گیگاواتی تجدیدپذیرهای کشورمان
وی با بیان اینکه ظرفیت تجدیدپذیر کشور از ۱.۵ گیگاوات به نزدیک به سه گیگاوات رسیده است، ادامهداد: با برنامهریزیهای انجامشده پیشبینی میکنیم این رقم تا پایان سال به هفت گیگاوات افزایش یابد.
معاون سرمایه گذاری ساتبا خاطرنشان کرد: این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است که ظرفیت تجدیدپذیر به ۳۰ هزار مگاوات برسد و ما مدلهایی طراحی کردهایم که امکان مشارکت گسترده صنایع و متقاضیان را فراهم میکند.
اجرایی شدن ۱۲ هزار مگاوات تاپایان برنامه هفتم
محمدنژاد سیگارودی کاهش ناترازی برق را از اهداف اصلی توسعه تجدیدپذیرها دانست و افزود: در کوتاهمدت، بهترین راهکار استفاده از نیروگاههای خورشیدی و بادی است و با سرعت فعلی پیشرفت، تا پایان برنامه هفتم حتماً بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید اجرایی خواهد شد.
جبران بخشی از ناترازی برق کشور از محل تجدیدپذیرها
وی در باره راهاندازی پویش هفتگی ایران آباد گفت: هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به شبکه اضافه میشود و ظرفیت موجود به ۲ هزار و ۲۱۶ مگاوات رسیده است؛ پیشبینی میکنیم این عدد تا پایان سال به هفت گیگاوات برسد و بخش قابل توجهی از ناترازی برق جبران شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا خاطرنشانکرد: حتی با توسعه تجدیدپذیرها نمیتوانیم همه ناترازیها را برطرف کنیم؛ بنابراین لازم است فرهنگ مصرف درست در بخشهای صنعتی، کشاورزی، اداری و تجاری تقویت شود.
محمدنژاد سیگارودی بر ضرورت مدیریت هوشمند سبد انرژی تاکید کرد و گفت: با ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی برقآبی و بیش از ۸۰ هزار مگاوات نیروگاههای فسیلی، نیازمند مدیریت هوشمند منابع هستیم تا در زمان دسترسی به خورشید و باد از آنها استفاده کنیم و در سایر ساعات برق از منابع دیگر تأمین شود؛ این موضوع تضمین میکند که سرمایهگذاران و مردم از بازگشت سرمایه مطمئن شوند.
تابلوی سبز تضمین خرید برق
وی درباره دغدغه سرمایهگذاران در تضمین خرید برق ادامهداد: از سال ۱۴۰۲ تابلوی سبز بورس انرژی راهاندازی شد که در نتیجه این امر، دولت در تعیین نرخ ورود نمیکند و این موضوع باعث کاهش نگرانی سرمایهگذاران شد؛ برای مثال، در حالی که قیمت خرید برق در مدل ماده ۶۱ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است، هفته گذشته در تابلوی برق سبز بیش از هفتهزار تومان عرضه شد. این امر نشان میدهد با ایجاد زیرساخت مناسب، بازگشت سرمایه در کوتاهمدت امکانپذیر است.
معاون سرمایه گذاری ساتبا، نقش ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در توسعه سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر مهم دانست و افزود: سرمایهگذاران میتوانند از محل سوخت صرفهجوییشده برای بازپرداخت هزینهها استفاده کنند؛ هماهنگی با وزارت نفت نیز انجام شده و انتظار داریم این فرآیند با شتاب بیشتری ادامه یابد.
صندوق توسعه هم به تجدیدپذیرها ورود کرد
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی در حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: صندوق برای نخستین بار با مشارکت در ساخت ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه ها وارد عمل شده که در این میان ۸۰ درصد سرمایه را صندوق تأمین میکند.
وی افزود: این اقدام مشابه کشورهای پیشرفته است و به سرمایهگذاران اطمینان میدهد قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثیقه معتبر شناخته شود.
معاون سرمایه گذاری ساتبا درباره تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت انرژی گفت: با دستور رئیسجمهور، ماموریت تجمیع تکالیف بهرهوری به این سازمان محول شده است؛ ساتبا نیز اقدامات خود را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری آغاز کرده و آماده همکاری گستردهتر با این سازمان است.
منبع: ساتبا