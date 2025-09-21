باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در برنامه رادیو ایران درباره وضعیت بازار برنج گفت: با توجه به آمار نادرست تولید و همچنین آمار ضد و نقیض موجودی برنج در انبارها، نیاز به واردات داشتیم،بارها در نامه نگاری اعلام کردیم که ممنوعیت واردات کمکی به کشاورزان و برنج ایرانی نمی کند و تنها منجر به افزایش ۲ برابری قیمت در ایام‌ ممنوعیت می شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه اقشار ضعیف از برنج خارجی استفاده می کنند، آنها ناگریز به خرید ۲ تا ۳ برابر قیمت بودند که امسال با رفع دوره ممنوعیت جلوی افزایش قیمت گرفتند.

فرهادی با بیان اینکه برنج ایرانی کالای لوکس در سبد مصرفی خانوار محسوب می شود، افزود: با توجه به سیاست گذاری غیرکارشناسی از سوی وزارت جهاد مبنی بر صدور مصوبه به ازای خرید برنج خارجی باید برنج ایرانی خریداری کنند که این امر نتیجه معکوس داد به طوریکه سال قبل هرکیلو برنج را از کشاورز با نرخ ۶۷ تا ۱۰۰ هزارتومان خریداری کردند و با تغییر ارز نیما به توافقی در بهمن ماه و همزمانی ایام‌ ماه مبارک و رمضان و توزیع قطره چکانی منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی شد به طوریکه در زمان‌جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا کیلویی ۴۰۰ هزارتومان به فروش رسید.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش نسبی قیمت برنج در فصل برداشت بیان کرد: در ابتدای فصل برداشت قیمت هرکیلو محصول ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزارتومان بود، اما در همان مقطع شرکت های بزرگ‌خریداری کردند و به نوعی انحصار ایجاد شد و از طرفی بدلیل آنکه کشاورزان برنج ها را فروخته بودند و به یکباره قیمت ها ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته بود، امسال همانند سال قبل نمی فروشند و این موجب شد با ورود برنج نو، پیش بینی ها محقق نشود.

وی گفت: امسال کارخانه های شالیکوبی که برنج از کشاورزان خریداری می کنند، ملزم به ثبت در سامانه جامع انبارها هستند تا امکان رصد و پایش خرید قیمت از کشاورزان و عرضه بازار قابل رهگیری باشد. همچنین ممنوعیت واردات برنج خارجی که منجر به افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت می شد، امسال اعمال نکردند، براین اساس قیمت برنج هندی به نرخ مصوب خود رسیده است، اما برنج پاکستانی بدلیل اختلاط در برنج ایرانی و واردات کمتر ۲ برابر نرخ مصوب عرضه می شود.