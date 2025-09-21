لورنزو پلگرینی با تنها گل بازی در دربی دلاکاپیتاله، بازگشتی درخشان به ترکیب رم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته چهارم سری آ ایتالیا، دربی دلاکاپیتاله بین دو تیم پایتخت نشین یعنی لاتسیو و رم در ورزشگاه المپیکو برگزار شد که در پایان تیم آ اس رم که مهمان این مسابقه محسوب می‌شد، با یک گل مقابل تیم آبی شهر رم به پیروزی رسید.

لورنتزو پلگرینی، با گل سه امتیازی که در این مسابقه زد، ارزش‌هایش را به جانپیرو گاسپرینی یادآوری کرد و انتظار می‌رود به مهره‌ی مهم‌تری برای سرمربی جالوروسی تبدیل شود. این چهارمین گل کاپیتان سابق رم به لاتسیو بود و او در دربی، بهتر از هر بازی دیگری کار کرده است. پلگرینی در این فصل حتی یک دقیقه هم به میدان نرفته بود و بازوبند کاپیتانی هم از او گرفته شده بود، اما امروز در نخستین دیدارش در فصل جدید در دقیقه ۳۸ دروازه عقاب‌ها را با یک شوت سرضرب گشود.

رم با این پیروزی با ۹ امتیاز، در کنار میلان و ناپولی در رده‌ی دوم جدول جای گرفته است. لاتسیو هم با ۳ امتیاز چهاردهم است تا مائوریتسیو ساری شروعی بسیار بد روی نیمکت لاتسیو داشته باشد.