دربی حساس یونان در شرایطی با تساوی به پایان رسید که مهدی طارمی با پاس خود المپییاکو را از شکست نجات داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های پاناتینایکو و المپییاکو در دربی حساس سوپرلیگ یونان و از هفته چهارم این رقابت‌ها از ساعت ۲۱:۳۰ در شرایطی رو در روی هم صف آرایی کردند که مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپییاکو از روی نیمکت این بازی را آغاز کرد.

جدال دو تیم در نیمه نخست با تساوی بدون گل همراه بود تا کار در ۴۵ دقیقه دوم دنبال شود. در ادامه و در نیمه دوم و در همان لحظات ابتدایی، کایرل دسرس در دقیقه ۴۸ پاناتینایکو را پیش انداخت تا این دربی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

در دقیقه ۸۰، در نهایت انتظار فوتبال‌دوستان ایرانی به پایان رسید و مهدی طارمی به جای رمی کابلا وارد زمین شد تا شاید جلوی شکست تیمش را بگیرد. در ادامه و در وقت‌های اضافه، ایوب الکعبی روی پاس مهدی طارمی موفق شد کار را به تساوی بکشاند تا این بازی با تساوی خاتمه یابد.

با این نتیجه المپییاکو با ۹ و پاناتینایکو با ۴ امتیاز این هفته را با ایستادن در رده‌های سوم و هشتم به پایان بردند.