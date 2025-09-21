سخنگوی وزارت امور خارجه از عزیمت وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی در راس هیاتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند.

عراقچی در این سفر ضمن همراهی با رئیس‌جمهور محترم در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت کرده و مواضع و دیدگاه‌های کشورمان را تببین خواهد کرد.

دیدار با همتایان از کشور‌های مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد.

Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
هزینه های،سفر های عراقچی و... با پول افزایش قیمت کالا، اجناس، گوشت، موغ، خودرو، میوه و... تامین می شود.
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ته کوچه مذاکره برای ملت بن بست است، ولی برای غربگراها تونل سکه و طلا و پاداش.
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۵۲۸۳ فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند. سوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس شورای امنیت سازمان ملل کجا هستند
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
اگر موشک‌ها را نداشتیم همانند مردم سوریه، لبنان و غزه هر روز بمباران می‌شدیم
Iran (Islamic Republic of)
از سال 2015 تاکنون عملکرد عراقچی و... در مذاکره و توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است چون به خاطر که مذاکره و گفت گو عراقچی و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است و متأسفانه همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
فعال‌سازی غیرقانونی «مکانیسم ماشه» و هم خیانت ها کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام بوده است.
تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

از سال 1392 تاکنون بیش از 999 هزار بار در رسانه ها اعلام کرده ایم که مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران غلط و اشتباه است ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بی توجهی کرده اند.
فعال‌سازی غیرقانونی «مکانیسم ماشه» و هم خیانت ها کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام بوده است.
روسیه: فعال شدن مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسیم / چین: این تصمیم عجولانه است / فرانسه: ایران اورانیوم غنی‌شده برای ۱۰ بمب هسته‌ای در اختیار دارد.
اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
آقای لاریجانی در جنگ 12 روزه فرمودید حساب گروسی را میرسید پس چی شد.

اگر آمریکا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
اگر اروپا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم وجنگ
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.

حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و تاسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار و سران وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند، توجهی نکرده اند و توجهی نمی کنند. و سازمان های بین المللی هم شریک جرم تجاوز، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هستند.
و این در حالی است که متأسفانه عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

ترامپ یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
نتانیاهو یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
ترامپ جنایتکار و نتانیاهو جنایتکار و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار به علت تجاوز و حمله به تأسیسات هسته ای ایران، ترور نظامیان ایرانی و قتل عام مردم عادی و بمباران ساختمان های مسکونی تهران و سایر شهرهای ایران مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند.
در پاسخ به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر به ایران تجاوز و حمایت کرده است.
پس حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در قطر مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی است و هم تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران بوده است.
قطر هم شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در ایران و منطقه بوده است.

تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.


اسرائیل 90 کلاهک هسته ای دارد پس برای همه مردم ایران معلوم، مشخص و روشن است که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و توافق هسته ای برجام ندارد.
آمریکا و اروپا از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن هستند.
آمریکا و اروپا از سال 1357 تاکنون با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن هستند.
اگر ادعاهای آمریکا و غرب درباره دیپلماسی و حقوق بشر دروغ است سوال اینجاست که پس چرا عراقچی و... از سال 1392 تاکنون با آمریکا و غرب مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران اعمال کرده است/ سوال اینجاست که پس مذاکره عراقچی و... با آمریکا، اروپا و... از سال 1392 تاکنون بابت چه بوده است.
پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا، کشوری نوظهور و طلبکار از همه کشورهای جهان
با وجود سابقه ۳۰۰ ساله و یکصد سال جنگ داخلی، آمریکا برای کشوری با تمدن ۵۰۰۰ ساله مانند ایران شاخ و شانه می‌کشد و انتظار دارد ایران گوش به فرمان او باشد. امام خمینی(ره) آمریکا را «شیطان بزرگ» معرفی کردند و این کشور طی دو قرن حضور مداخله‌جویانه در منطقه خاورمیانه داشته است؛ اما دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران نشان داد که باید در برابر تهدیدهای آمریکا واکنش قاطع نشان داد.
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار به شهرهای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
آژانس خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.


حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار و با کمک، هدایت، مدیریت، نظارت، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار به سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه سران وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.

آژانس مورد اعتماد ما نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.
همکاری ایران با آژانس هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
و هم عامل اصلی حمله تأسیسات هسته ای ایران و بمباران شهرهای ایران و ترور نظامیان و... بوده است.
پس شورای امنیت ملی از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از خیانت آژانس درس عبرت نگرفته است.

باید برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل اقدام شود.
ما حمله تحریک‌آمیز اسرائیل به دوحه را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.
ما همبستگی کامل خود را با برادران قطری مان اعلام کرده؛ تأکید می‌کنیم که حمله به آنها جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه اسرائیل را آشکار می‌کند. قطر تلاش‌های دیپلماتیک قابل توجهی انجام می‌دهد و به دنبال تقویت امنیت و صلح در منطقه و جهان است.
تجاوز به غزه باید همین حالا متوقف شود. باید یک گروه کاری برای متوقف کردن طرح‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل تشکیل شود. باید برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد اقدام شود.
عملکرد و رفتار غلط و اشتباه عراقچی متأسفانه اجازه نداده است که آژانس در مورد جنگ 12 روزه از مردم ایران عذرخواهی کند که متأسفانه با آژانس خیانتکار همه جانبه باز هم همکاری می کند شرم آور و تاسف بار است.
عملکرد و رفتار غلط و اشتباه عراقچی متأسفانه اجازه نداده است که گروسی در مورد جنگ 12 روزه از مردم ایران عذرخواهی کند که متأسفانه با گروسی خیانتکار همه جانبه باز هم همکاری می کند شرم آور و تاسف بار است.
آمریکا جنایتکار در مذاکره و گفت وگو عمان و رم با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به صورت غیرقانونی و هم بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل به تأسیسات هسته ای حمله کرده است و هم مرتکب جنایت جنگی شده است و باید در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
سوال اینجاست که پس مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بابت چه بوده است
و این در حالی است که جنگ در مذاکره شروع شده است
ایران در عمان عمان و رم با مسئولان بی ادب آمریکا مذاکره، گفت وگو و همه جانبه همکاری می کرد و ترامپ جنایتکار هم مجوز و دستور مستقیم حمله را به تأسیسات هسته ایران داده است.
عراقی و... از سال 1392 الی آذر ماه سال 1398 با آمریکایی ها جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار مذاکره می کردند ترامپ جنایتکار مجوز و دستور مستقیم ترور سردار سلیمانی و... داده است.
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار به شهرهای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
ترور دانشمندان، فرماندهان و مردم عادی و در جنگ 12 روزه 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.
ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
ترامپ جنایتکار از دی ماه سال 1398 تاکنون هزاران بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود.

آژانس خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.
گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بوده است.

اگر ادعاهای آمریکا و غرب درباره دیپلماسی و حقوق بشر دروغ است سوال اینجاست که پس چرا عراقچی و... از سال 1392 تاکنون با آمریکا و غرب مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند
آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به 65 هزار و 358 نفر رسید/ ارسال محموله‌ سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل 100 درصد فقط عامل اصلی بمباران، قتل عام و نسل کشی مردم نوار غزه بوده است. ارسال محموله‌ سلاح‌های آلمانی به اسرائیل 100 درصد فقط عامل اصلی بمباران، قتل عام و نسل کشی مردم نوار غزه بوده است.

شمار شهدای غزه به 65 هزار و 358 نفر رسید؛ روزانه 28 کودک به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در نوار غزه جان خود را از دست می‌دهند آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها نوار غزه هستند.

مردم فلسطین بیش از 79 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.

نشست کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم منطقه ندارد و تاکنون نداشته است. و این در حالی است که متأسفانه هنوز هم و باز هم برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی به طور مستقیم، علنی و آشکار با رژیم صهیونیستی و با آمریکا همه جانبه همکاری می کنند شرم آور و تاسف بار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست غرب جنایتکار در کار است.
عراقچی و... دیگر حق ندارند در باره توافق هسته ای برجام و... با آژانس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مذاکره، گفت وگو و همکاری کنند
فعال‌سازی غیرقانونی «مکانیسم ماشه» و هم خیانت ها کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام بوده است.
تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

از سال 1392 تاکنون بیش از 999 هزار بار در رسانه ها اعلام کرده ایم که مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران غلط و اشتباه است ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بی توجهی کرده اند.
عراقچی از سال 1394 تاکنون در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... شکست خورده است.
عراقچی از سال 1394 تاکنون در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... شکست خورده است.
جالبه هم وزیر خارجه هم رئیس جمهور در شرایط غیر صلح میخوان کشور را ترک کنند !
خوب کیف میکنی ها !!!این کشور و اون کشور
بیا ، برو ،بیا ، برو ، هی بیا ،هی برو ......چه فایده!
هی برو و بیا و هی تحریم ها را بیشتر کن .
خدا بخیر کنه
یه وقت به نفع غرب وبه ضرر کشور چراغ سبز نشان ندید
ایشان جهت انجام کارهای دیپلماستی به نیویورک میروند.چون تنها راه حل که این دولت بلد است برای حل مسائل از روش دیپلماستی هست.دیپلماستی یعنی خوردن ماست بعد از انجام مذاکرات بیهوده .توسط دیپلمات ها.
خدا به خیر کن
وی برای آنکه با گروسی مجددا دست بدهد لحظه شماری می‌کند.
وزرای خارجه ما ،مارکوپولو شده اند ولی خروجی ندارند
