باشگاه خبرنگاران جوان - حملات سگهای خانگی، حتی به صاحبانشان، دیگر یک حادثهٔ نادر و اتفاقی نیست؛ آنها میتوانند جان انسانها را در لحظه تهدید کنند و آسیبهای جسمی و روانی جبرانناپذیر به جای بگذارند. پروندههای متعدد در ایران و جهان نشان میدهد که این حیوانات، با رفتار غیرقابل پیشبینی، میتوانند به قربانیان و خانوادههایشان صدمات جدی و مرگبار وارد کنند.
به هر حال مسئلهٔ اصلی فراتر از یک حادثهٔ فردی است؛ فقدان کنترل قانونی و نظارت دقیق بر نگهداری سگهای خانگی، بیمسئولیتی صاحبان و ناآگاهی عمومی، جامعه را در معرض خطر مداوم قرار میدهد.
این گزارش با مرور نمونههای واقعی و تکاندهنده، هشدار میدهد که هر لحظه امکان وقوع چنین تراژدیهایی وجود دارد و تبعات آن میتواند طولانیمدت و جبرانناپذیر باشد.
۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ سایت the Scottish Sun از حملهٔ وحشتناک یک سگ خانگی به یک مادر و دختر در کوتبریج اسکاتلند خبر داد. تانیای ۳۷ ساله هنگام بازگشت به خانه هدف حملهٔ سگ قرار گرفت؛ حیوان به دستور صاحبش به او حمله کرد و دندانهایش را در گردن و صورت او فرو برد.
دختر ۱۴ سالهٔ تانیا وقتی برای کمک به مادرش دوید، خودش هم از ناحیهٔ لب به شدت زخمی شد. یکی از حاضران در محل با زور دهان سگ را باز کرد و جان او را نجات داد. مادر و دختر هر دو به بیمارستان منتقل شدند و تحت عمل جراحی و بخیههای متعدد قرار گرفتند.
صاحب ۲۸ سالهٔ سگ بازداشت و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شد. پلیس حیوان را هم توقیف کرد. اما این حمله هرگز از ذهن تانیا، دخترش و کسانی که شاهد ماجرا بودند پاک نخواهد شد. تانیا گفت «این حادثه او و خانوادهاش را از نظر جسمی و روحی برای همیشه دچار آسیب کرده است.»
ایندیپندنت، ۱۹ مه ۲۰۲۳ از حملهٔ یک سگ خانگی به مردی ۳۷ساله در منطقهٔ گریتر منچستر انگلستان خبر داد که منجر به زخمی شدن شدید مرد و در نهایت مرگ او شد. در خبر آمده سگ آنقدر خطرناک بوده که پلیس نتوانسته آن را مهار کند و نهایتاً آن را کشته تا از تهدید جان مردم جلوگیری شود. مرد دیگری هم به ظن مالکیت این سگ که «به شدت خارج از کنترل» خوانده شده بازداشت شد.
اما حملات سگهای خانگی تنها به دیگران و غریبهها محدود نمیشود. بسیاری از موارد سگگزیدگی مربوط میشود به حملهٔ سگ خانگی به صاحب خود.
۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، NBC News خبری دردناک از حملهٔ سه سگ خانگی به صاحب خود در پارکی در سندیگو منتشر کرد که منجر به مرگ او شد. لوئیس اورتگای ۲۶ ساله با سگهایش در پارک قدم میزد که ناگهان سگها دستهجمعی به او حمله کردند.
یک شاهد محلی به پلیس گفت لوئیس مدام سگها را به آرامش دعوت میکرد و میگفت «مهربان باشید! آرام باشید!»، اما این هشدارها نتوانست جلوی سگها را بگیرد و آنها نهایتاً به طرز وحشتناک و دردآوری صاحب خود را کشتند. پلیس هم سگها را معدوم (یوتانایز) کرد.
در حادثهٔ دیگری در سنآنتونیو، ایستگاه تلویزیونی محلی KSAT خبر داد که تابستان ۲۰۲۵ زنی ۳۲ ساله به نام سیمون لایک در محلهٔ نورثساید تگزاس، در حملهٔ سگ خانگی خود جان باخت.
این سگ به طور ناگهانی به سیمون حمله کرد و چندین بار او را به شدت گاز گرفت. شدت جراحات به حدی بود که او پس از چند روز بر اثر عوارض ناشی از این حمله در بیمارستان درگذشت.
شاهدان ماجرا تلاش کرده بودند با پرت کردن پیتزا حواس سگ را پرت کنند. اما او صاحب خود را رها نکرد. قربانی تنها فرصت پیدا کرد از رهگذران بخواهد با پلیس تماس بگیرند. پلیسها در نهایت سگ را به دلیل رفتار خطرناک معدوم کردند.
این تنها چند نمونه از حملهٔ سگهای خانگی (و نه ولگرد!) به انسانها و حتی به صاحبان خودشان است که در زمان وقوع، در رسانهها بازتاب یافته بود. با جستوجوی سادهای در اینترنت میتوانید ویدیوهای دردناکی از این حملات را که به طور ناگهانی رخ میدهند و به صورت اتفاقی ضبط شدهاند، ببینید. (به علت داشتن صحنههای تلخ و خشن از بازنشر آنها در این گزارش معذوریم.)
در ایران خودمان هم به وفور این اتفاق را شاهد بودهایم. نمونهاش همین مرداد گذشته که یک سگ خانگی در ساری به کودک ۶ سالهای حمله و او را از ناحیهٔ مچ دست زخمی کرد. صاحب سگ هم بلافاصله سگش را برداشت و از محل گریخت!
یا مرداد سال گذشته که سگ هاسکی خانگی در پارکی در شاهرود به یک خانم جوان حمله و او را زخمی کرد و باز هم صاحب سگ سریعاً با سگش فرار کرد.
اما شاید بتوان گفت از نظر حملهٔ سگهای خانگی به مردم و بیمسئولیتی صاحبان سگها، لواسان یکی از پرحادثهترین و پرخبرترین نقاط ایران است. نمونهاش فروردین امسال؛ سگی که از ویلا خارج شده بود، به یکی از شهروندان در محدودهٔ کمربندی امام حسن علیهالسلام حملهور شد و او را به شدت زخمی کرد. صاحب سگ بعد از شنیدن سروصدای مردم تازه به سراغ سگ آمد، به آن قلاده زد و در شلوغی جمعیت، گریخت.
در کشورهای غربی و اروپایی وجود قوانین نسبتاً سفت و سخت در مالکیت و نگهداری حیوانات خانگی، امکان گریختن صاحب سگ از قانون را از حد زیادی سلب میکند. در ایران، اما صاحبان حیوانات خانگی به سادگی میتوانند رد خود را از صحنهٔ این گونه جنایات پاک کنند و دست قربانی و قانون هم به جایی بند نیست! اما این تنها یک سمت ماجراست.
در سوی دیگر، باید به این موضوع توجه کرد که حیوانات خانگی، به ویژه سگها و گربهها، لزوماً با توجیه خانگی بودن، تربیت شدن، رفتار خوب با صاحب خود، و... قابل اطمینان نیستند. در واقع تضمینی برای در امان بودن دیگران و حتی صاحب آنها از خطر حملهٔ حیوان وجود ندارد.
دامپزشکان و مربیان حیوانات میگویند سگها ممکن است به دلایلی مثل ترس و استرس، درد و بیماری، قلمروطلبی، مشکلات تربیتی، غریزهٔ شکار یا محافظت، حس مالکیت، اختلالات هورمونی یا عصبی، ویژگیهای ژنتیکی و نژادی، یا... به صاحب خود یا دیگران حمله کنند. حتی یک حرکت سریع ممکن است حیوان را عصبی کند و باعث حملهٔ او به انسان شود.
اجازه بدهید این گزارش را با روایتی از یک تجربهٔ شخصی به پایان ببریم. روایتی که ایندیپندنت ۱۹ مه ۲۰۲۳ از یک زن آمریکایی منتشر کرد، با عنوان «هشدار به صاحبان سگ: حیوان خانگی شما یک اسباببازی بامزه نیست؛ بیشتر شبیه یک نارنجک است!»
زنی که عاشق سگها بود، بعد از حادثهٔ تلخی که برایش رخ داد، رابطهاش با سگها دگرگون میشود. او توضیح میدهد که همیشه عاشق سگها بوده و حتی سگ کوچکش را «همهچیزش» میدانسته.
اما پس از یک تصادف جدی با دوچرخهٔ برقی و آسیب مغزی، در حالی که هنوز در حال بهبود بود، ناگهان توسط یک سگ بزرگ در خیابان نیویورک مورد حمله قرار میگیرد. سگ با اینکه قلاده داشته، ناگهان بازوی زن را گاز میگیرد و زخمی عمیق بر جا میگذارد. او میگوید از آن پس، پر از ترس و بیاعتمادی نسبت به سگها شده و حتی موقع بیرون بردن سگ خودش هم نگران است که مبادا او به کسی آسیب بزند.
در ادامه، ویکتوریا استیلول، مربی معروف سگ میگوید سگها معمولاً خشونت را برای ایجاد فاصله از تهدید نشان میدهند (تهدیدی که البته شاید اصلاً به چشم صاحب حیوان نیاید!) و به ندرت بدون دلیل میجنگند، اما حملهای مثل حمله به این زن، یعنی گاز گرفتن ناگهانی عابری که هیچ حرکتی نکرده، رفتاری «شکارگرانه» است.
در نهایت، پیام گزارش ایندیپندنت این است که سگها حیوانات خانگی بیخطر و شبیه اسباببازی نیستند. بلکه ذات حیوانی و گاهی خطرناک دارند و هر حملهٔ آنها، چه به کودک و چه به بزرگسال، میتواند به اندازهٔ ضربات کشندهٔ چاقو، تجربهای تکاندهنده و شوکهکننده (تروماتیک) باشد.
منبع: فارس