روستای داوران در مسیر جاده رفسنجان_زرند دو برج دیده بانی تاریخی دارد. این روستا از جمله روستاهای گردشگری رفسنجان است که خیلی از گردشگران به دلیل قنات تاریخی و آب زلالش به آنجا می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای داوران در شرق رفسنجان از توابع مسیر جاده رفسنجان به زرند کرمان قرار دارد. اطرافش را کوههای بلندی احاطه کرده که معروفترین آن کوه علمدار است ولی اهالی به آن کوسه میگویند به دلیل سنگی بودن و عدم رویش گیاه در آن. این روستای قناتی دارد که یکی از بهترین آبهای منطقه رفسنجان به حساب میآید به گونهای که خیلی از افراد برای استفاده از آب قنات به این روستا میآیند.
در روستا مسیر حدود دو کیلومتری آب تمیز و صاف در گردش است و به همین دلیل درختان تنومند متعددی اطراف جوی آب روییده است و در کنار بافت تاریخی مرمت شده، سیمای زیبایی به روستا میدهد.
سال گذشته حسین رضایی فرماندار رفسنجان با بیان اینکه ثبت ملی قنات داوران انجام شده است گفته بود: قنات داوران رفسنجان از دوره تیموریان در این منطقه حفر شده و درختان مسنی در اطراف آن روییدهاند که از این قنات آبیاری میشوند. با ثبت جهانی این قنات هم میتوان تاثیرات شگرفی را در این منطقه دید و از مزیتهای ثبت جهانی این قنات میتوان به جذب گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد که به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی میشود.
در این روستا دو برج وجود دارد که صد سال پیش برای دیده بانی و محافظت از شر دزدان و راهزنان مورد استفاده قرار میگرفته و هنوز هم سالم است. بین این دو برج فاصله زیادی نیست، اما اطرافش را ساختمانهای متعددی احاطه کرده است.
برج قدیمی، قنات روستا با آب زلالش، کوچههای تنگ، قدمگاه، امامزاده بی بی گوهر خواهر امام رضا (ع) و دهها بنای تاریخی و گردشگری دیگر موجب شده تا با خنک شدن هوا، گردشگران از اطراف به این روستا بیایند. مردم روستا و دهیاری در طول ایام کرونا این روستا را بهسازی کرده و بخشی از کوچهها را ساماندهی کردهاند همین اتفاق موجب شده تا زیبایی بناها، سرسبزی روستا و آب روان در کوچهها بیشتر به چشم آید. برای گردشگران در ورودی روستا یک مجموعه هشت هکتاری ایجاد شده که خدمات رفاهی به مسافران عرضه میکند.
اهالی اینجا باغهای توت و پسته زیادی دارند. محصولات کشاورزی زیادی از جمله هلو، قیسی، سیب، انگور، انجیر و گردو دارد علاوه بر آن بیشتر ساکنان این منطقه به کار قالی بافی مشغول هستند. گردشگران بخشی از محصولات آنها را خریداری میکنند و معتقدند که آب قنات اینجا، محصولات مرغوب تری را پرورش میدهد. به واسطه رفت و آمد گردشگران به این روستا، نمادهایی نیز ایجاد شده تا گردشگران با آیینهای روستاییان هم آشنا شوند. از جمله مجسمههایی از میرآبها که در حال تقسیم آب هستند. این مجسمهها در واقع آیین تشته را به نمایش میگذارند.
حسن حسینی رئیس میراثفرهنگی رفسنجان گفت: قنات داوران قدمت زیادی دارد و در فهرست آثار ملی ثبت شده و تشته یکی از سبکهای تقسیم آب سنتی است و همچنان از سوی اهالی روستای داوران اجرا میشود. در جشنواره تشته، برنامههای متنوع فرهنگی، نمایشگاه محصولات محلی و صنایعدستی، نمایش طشتههای تاریخی استان کرمان و تجلیل از مقنیان و پیشکسوتان حوزه قنات اجرا میشود.
این روستای یک مسجد کوچک هم دارد که برخی میگویند پایههای آن قجری است ولی در طول سالها بارها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است و امروزه هم میزبان نمازگذاران و مراسم آیینی مذهبی اهالی است. این مسجد در کنار حسینیههای مجاورش نقش مهمی در هویت دینی و فرهنگی روستا دارد. به خصوص در ایام محرم که آیینهای خاص مردم در آن برگزار میشود. این مسجد دارای آیینه کاری قدیمی و زیبایی است و نمای بیرونی آن هم خوان با بناهای قدیمی روستا مرمت شده است.
این روستا با کمک اهالی به روستای گردشگری تبدیل شده و چند سالی است که مهاجرت معکوس در آن اتفاق افتاده است. روستایی که در کنار آثار باستانی، باغات و محلههای تاریخی هنوز به آیینهای خود پایبند است.
منبع: مهر