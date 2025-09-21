فرنگی کار وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریف روس خود مدال برنز رقابت‌های جهانی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵  در شهر زاگرب کرواسی محمدمهدی کشتکار مقابل سرگئی املین از روسیه با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

او پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

کشتکار در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. او در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت.

برچسب ها: محمدمهدی کشتکار ، کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
کاپیتان طلایی کشتی فرنگی: با برنامه کشتی گرفتم و به طلا رسیدم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آخرین اخبار
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم