باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کرواسی محمدمهدی کشتکار مقابل سرگئی املین از روسیه با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

او پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

کشتکار در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. او در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت.