سعید اسماعیلی با پیروزی مقابل حریفش از جمهوری آذربایجان مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اسماعیلی فرنگی کار وزن ۶۷ کیلوگرم در فینال رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حسرت جعفراف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

او پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت.

اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

او در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

دور افتخار اسماعیلی با پرچم ایران