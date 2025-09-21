سعید اسماعیلی با پیروزی مقابل حریفش از جمهوری آذربایجان مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اسماعیلی فرنگی کار وزن ۶۷ کیلوگرم در فینال رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حسرت جعفراف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

او پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت.

اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

او در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.  

دور افتخار اسماعیلی با پرچم ایران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، سعید اسماعیلی ، مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب
خبرهای مرتبط
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران
آخرین اخبار
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم
حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!
سعید اسماعیلی طلایی شد + فیلم
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
محمدمهدی کشتکار برنزی شد + فیلم
دیدار جنجالی لیگ امارات؛ مجیدی هم مغلوب الوصل شد
تساوی دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
صعود بلژیک به یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان با حذف فنلاند
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
لاتسیو ۰ - ۱ رم/ بغض کاپیتان سابق در دربی دلاکاپیتاله ترکید+ فیلم
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
رایزنی تاج برای دیدار تیم‌های ایران و مکزیک
حذف والیبال آرژانتین از قهرمانی جهان توسط ایتالیا
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
نماینده شنای کشورمان از صعود به فینال قهرمانی کم بینایان جهان بازماند
قرارداد اسپانسری ۵۶۰ میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس
کاپیتان طلایی کشتی فرنگی: با برنامه کشتی گرفتم و به طلا رسیدم
بازگشت سردار آزمون با گل ۳ امتیازی
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
پیروزی قاطع آقای خاص در نخستین گام
پاراشناگر ایران به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت