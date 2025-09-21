مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی دو روز آینده در نواحی شمال و غرب کشور شاهد بارش باران و کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی دو روز آینده در استانهای آذربایجان غربی و شرقی بهویژه نیمه شمالی این استانها، همچنین در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استانهای زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما خواهیم داشت.
وی ادامه داد: این وضعیت سه شنبه در استانهای گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران و چهارشنبه در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی تداوم دارد.
او بیان کرد:در دو روز آینده در ارتفاعات شمال غرب بارش برف دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی میشود.
ضیائیان توضیح داد:در سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوبغرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای شمالی و جنوبی البرز، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیشبینی می شود.
او گفت:طی دو روز آینده دریای خزر و امروز و روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.