مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی دو روز آینده در نواحی شمال و غرب کشور شاهد بارش باران و کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به‌ویژه نیمه شمالی این استان‌ها، همچنین در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استان‌های زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این وضعیت سه شنبه در استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران و چهارشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی تداوم دارد.

او بیان کرد:در دو روز آینده در ارتفاعات شمال غرب بارش برف دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد:در سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می شود.

او گفت:طی دو روز آینده دریای خزر و امروز و روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش دما و تداوم بارش‌ها در نوار شمالی کشور
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۹ شهریور ماه
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازگشت ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به روال عادی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
بازار نوشت‌افزار در تب گرانی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران ۲۰ میلیارد تومان شد
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دوماه آینده+ فیلم
۷۵ درصد مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است
بازگشت ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به روال عادی
۸۶ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شد
ریزش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
صادرات نخستین محموله کارنه‌تیر از ایران به کویت
واردات خودرو از یک مسیر جدید گمرکی ممکن شد
مصرف سالانه ۹۰۰ هزارتن حبوبات در کشور
اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دوماه آینده+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت خسارت افت قیمت به بیش از ۸۰ هزار خودرو+ فیلم
توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید
سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران ۲۰ میلیارد تومان شد
مصوبه استمهال چک مرغداران بابت نهاده‌های دامی ابلاغ شد
سکونت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی
آغاز تحویل فیزیکی ۷۱ هزار سکه به خریداران/ ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول به بازار وارد شد