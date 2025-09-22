مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ امشب ساعت ۲۱ در پاریس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم توپ طلا طبق روال هر سال امشب از ساعت ۲۱ در پاریس برگزار میشود و ۳ بازیکن شانس دریافت این جایزه را دارند.
عثمان دمبله، لامینه یامال و رافینیا سه نامزد اصلی برای کسب این جایزه هستند.
کسی از برنده این جایزه به طور دقیق مطلع نیست، چون طبق قانونی که سال گذشته اجرا شد تا لحظهای که نام از پاکت خارج میشود هیچکس، حتی شخص برنده هم از قبل خبر دار نخواهد شد.
در روزهای اخیر رسانهها حواشی و اخباری درباره برنده احتمالی این جایزه مهم، منتشر کردهاند؛ اکیپ فرانسه مدعی شد رافینیا با اختلاف کمی نسبت به دمبله برنده خواهد شد.
مندو دپورتیوو مدعی شد؛ یامال با ۲۰ نفر از اعضای خانواده اش به پاریس رفتهاند تا پس از برنده شدن این جایزه یک جشن خصوصی در پاریس بر پا کنند.
اما یورو اسپورت و برخی دیگر از رسانهها شانس بیشتر را از آن دمبله میدانند.