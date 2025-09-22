مشهد غرق در غبار

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید محمودی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۷ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که دارای روند صعودی نیز هست با عدد ۱۶۷ گویای شرایط بسیار ناسالم هوا است.

وی اضافه کرد: هم اکنون کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط « بسیار ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، ناسالم و آلوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

منبع: ایرنا