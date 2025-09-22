مراسم نقد و بررسی کتاب «پیشانی‌نوشت» در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم نقد و بررسی کتاب «پیشانی‌نوشت» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد.

این کتاب مجموعه‌ای از غزل‌های عاطفه جعفری، شاعر دو رگه افغانستانی ـ ایرانی است که اخیراً به چاپ رسیده است.

 جعفری در این مراسم با اشاره به محتوای اثر خود گفت: کتاب «پیشانی‌نوشت» حاصل بیش از ده سال سرایش شعرهای آیینی و اجتماعی است.

جعفری گفت در بخشی از این اشعار به مردم فلسطین، افغانستان و ایران پرداخته‌ام. دغدغه من این بود که شعر روایتگر تاریخ باشد و آنچه در عصر ما رخ داده در حافظه ادبیات ثبت شود.

بخشی از غزلیات این مجموعه نیز به اهل‌بیت معصومین (ع) اختصاص دارد.

این مراسم در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

برچسب ها: نویسندگان افغانستانی ، نخبگان افغانستانی ، شاعران افغانستانی
