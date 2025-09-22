سرمربی ایتالیایی الهلال نام ژوآئو کانسلو را از فهرست این تیم در لیگ عربستان خارج کرد و لئوناردو برزیلی جایگزینش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کانسلو یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار الهلال بود که در همین ابتدای فصل مصدوم شد. طبق اعلام باشگاه عربستانی مصدومیت کانسلو جدی است و او تا دو ماه نمی‌تواند تیم را در رقابت‌ها همراهی کند.

آسیب‌دیدگی شدید و دوری طولانی‌مدت کانسلو از تمرین‌ها باعث شدند سیمونه اینزاگی، سرمربی ایتالیایی الهلال، نام او را از ادامه لیگ خط بزند.

طبق اعلام روزنامه اسپورت عربستان با خط‌خوردن نام کانسلو این فرصت برای لئوناردوی برزیلی مهیا می‌شود تا به فهرست تیم برگردد. لئوناردو در فصلی که گذشت عملکرد بسیار خوبی در الهلال داشت با این حال اینزاگی به خاطر تعداد زیاد بازیکنان خارجی در تیمش تصمیم گرفت که نام این ستاره برزیلی را در فهرست لیگ داخلی قرار ندهد و از او تنها در لیگ نخبگان آسیا استفاده کند. حال با مصدومیت کانسلو این فرصت برای لئوناردو مهیا شده است تا بار دیگر شانس درخشش در لیگ حرفه‌ای عربستان را پیدا کند و از بازی بعدی الهلال می‌تواند تیمش را در این رقابت‌ها نیز همراهی کند.

الهلال با هدایت اینزاگی فصل جدید لیگ عربستان را خوب آغاز نکرده است و در سه بازی برگزارشده یک پیروزی و دو تساوی را کسب کرده است تا اختلافش با تیم صدرنشین چهار امتیاز باشد.

