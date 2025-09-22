باشگاه خبرنگاران جوان - سمانه پورهادی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اهمیت توجه به بیماری آلزایمر اظهار داشت: آلزایمر یک بیماری زوال عصبی است که به کندی آغاز شده و علائم آن به مرور تشدید می‌شود. این بیماری سه مرحله اولیه، متوسط و شدید دارد. نخستین نشانه‌ها معمولا با اختلال حافظه کوتاه‌مدت مانند فراموش کردن اتفاقات اخیر یا دشواری در یادگیری اطلاعات جدید نمایان می‌شود. افسردگی و بی‌تفاوتی نیز از علائم شایع مراحل ابتدایی است.

پورهادی ادامه داد: در مراحل بعدی، مشکلات زبانی و گفتاری ظاهر شده و فرد در جایگزین کردن کلمات یا استفاده از مهارت‌های نوشتاری دچار مشکل می‌شود. به‌تدریج حافظه بلندمدت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و بیمار در شناسایی اطرافیان و یادآوری خاطرات ناتوان می‌شود. در نهایت، فرد در انجام کارهای روزمره کاملا وابسته شده و توانایی گفتار و حرکت خود را از دست می‌دهد.

استادیار گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با افزایش امید به زندگی و روند سالمندی جمعیت، آلزایمر در ایران به یک معضل مهم سلامت عمومی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مطالعات ملی نشان می‌دهد شیوع اختلالات شناختی از جمله آلزایمر در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن و ۱۰۹ مورد در هر ۱۰۰ هزار مرد خواهد رسید. در سال ۱۳۸۹ بیش از ۴۵۰ هزار نفر در کشور با آلزایمر زندگی می‌کردند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۸ به حدود ۷۳۰ هزار نفر برسد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری گفت: تغییرات مغزی ناشی از آلزایمر سال‌ها پیش از بروز علائم آشکار، آغاز می‌شود. اگر بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، می‌توان با دارو و روش‌های حمایتی، روند پیشرفت آن را کند کرد. این موضوع نه‌تنها استقلال و کیفیت زندگی سالمندان را افزایش می‌دهد بلکه به خانواده‌ها فرصت برنامه‌ریزی برای مراقبت بهتر را می‌دهد.

پورهادی افزود: سن بالا، سابقه خانوادگی، فشار خون بالا، افسردگی و سبک زندگی کم‌تحرک از عوامل خطر این بیماری هستند. در مقابل، فعالیت بدنی منظم مانند پیاده‌روی، تغذیه سالم به‌ویژه مصرف سبزیجات و لبنیات کم‌چرب، فعالیت‌های ذهنی مانند مطالعه و حل جدول، گوش دادن به موسیقی و ارتباط اجتماعی فعال با خانواده و دوستان می‌تواند اثر محافظتی داشته باشد.

وی در پایان خطاب به مردم گفت: اگر در اطرافیان خود تغییرات مکرر حافظه، تکرار سوال‌ها یا گم کردن مسیرهای آشنا را مشاهده کردید، این علائم را عادی تلقی نکنید و حتما به پزشک مراجعه کنید. آلزایمر واقعیتی رو به رشد در جامعه ماست، اما با افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زودهنگام و توجه به سبک زندگی سالم می‌توان بار این بیماری را کاهش داد و زندگی بهتری برای سالمندان و خانواده‌هایشان فراهم کرد.

منبع: وزارت بهداشت