باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود معلم در کشور اعلام کرد: برای بیش از ۸۵ هزار نفر مجوز استخدام صادر شده که از این تعداد حدود۶۰ هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش اضافه شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: همین امروز ۳۱ شهریور اعلام میکنیم که این افراد از فردا وارد کلاسهای درس خواهند شد و همچنین امروز نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ امروز اعلام میشود.
کاظمی همچنین خطاب به خانوادهها و جامعه ادامه داد: خواهش میکنم در خصوص شهریه مدارس و تخلفات احتمالی، مسائل قانونی رعایت شود و با گزارش هر گونه تخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی گفت: ماه مهر، ماه دانایی و خردورزی است و آغاز سال تحصیلی بزرگترین و مهمترین رویداد فرهنگی و اجتماعی در کشور به شمار میرود که میتواند منشأ تحولات گستردهای باشد.
علیرضا کاظمی افزود: شور و اشتیاقی که در خانوادهها و مدارس دیده میشود، نشاندهنده اهمیت تعلیم و تربیت و نقش حیاتی معلمان و اولیا در رشد و تربیت دانشآموزان است.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییرات در پایه اول ابتدایی توضیح داد: کتب درسی دوره اول ابتدایی بازنگری و بازنویسی شدهاند و امسال به صورت آزمایشی در هشت مدرسه اجرا میشوند. پس از دریافت بازخوردها، در سالهای آینده این تغییرات در مدارس بیشتری اعمال خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمبود فضای آموزشی گفت: در فضای آموزشی، مدرسه، معلم و تجهیزات هیچ کمبودی وجود ندارد و نگرانی از این بابت نباید باشد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با قدردانی از معلمان، مدیران و دستاندرکاران تعلیم و تربیت ادامه داد: معلمان و اولیا باید دائماً در ارتباط باشند و دغدغههای تربیتی دانشآموزان را رصد کنند. مدرسه جایی است.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس در خصوص «دانش» گفت: این طرح در مراحل کارشناسی است و باید در فضای کارشناسی بررسی شود. نظرات مختلف اهمیت دارد و آموزش و پرورش نیز نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد.