وزیر آموزش و پرورش گفت: برای بیش از ۸۵ هزار نفر مجوز استخدام صادر شده است و امروز هم نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود معلم در کشور اعلام کرد: برای بیش از ۸۵ هزار نفر مجوز استخدام صادر شده که از این تعداد حدود۶۰ هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش اضافه شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همین امروز ۳۱ شهریور اعلام می‌کنیم که این افراد از فردا وارد کلاس‌های درس خواهند شد و همچنین امروز نتایج آزمون استخدامی ماده ۲۸ امروز اعلام می‌شود.

کاظمی همچنین خطاب به خانواده‌ها و جامعه ادامه داد: خواهش می‌کنم در خصوص شهریه مدارس و تخلفات احتمالی، مسائل قانونی رعایت شود و با گزارش هر گونه تخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی گفت: ماه مهر، ماه دانایی و خردورزی است و آغاز سال تحصیلی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد فرهنگی و اجتماعی در کشور به شمار می‌رود که می‌تواند منشأ تحولات گسترده‌ای باشد.

علیرضا کاظمی افزود: شور و اشتیاقی که در خانواده‌ها و مدارس دیده می‌شود، نشان‌دهنده اهمیت تعلیم و تربیت و نقش حیاتی معلمان و اولیا در رشد و تربیت دانش‌آموزان است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییرات در پایه اول ابتدایی توضیح داد: کتب درسی دوره اول ابتدایی بازنگری و بازنویسی شده‌اند و امسال به صورت آزمایشی در هشت مدرسه اجرا می‌شوند. پس از دریافت بازخوردها، در سال‌های آینده این تغییرات در مدارس بیشتری اعمال خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمبود فضای آموزشی گفت: در فضای آموزشی، مدرسه، معلم و تجهیزات هیچ کمبودی وجود ندارد و نگرانی از این بابت نباید باشد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با قدردانی از معلمان، مدیران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ادامه داد: معلمان و اولیا باید دائماً در ارتباط باشند و دغدغه‌های تربیتی دانش‌آموزان را رصد کنند. مدرسه جایی است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس در خصوص «دانش» گفت: این طرح در مراحل کارشناسی است و باید در فضای کارشناسی بررسی شود. نظرات مختلف اهمیت دارد و آموزش و پرورش نیز نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: شروع مدرسه ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
مدارس تهران تک شیفت شدند
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
چرا تغییر زمان کلاس‌ها می‌تواند به نفع یادگیری باشد؟
کاظمی مطرح کرد:
آغاز سال تحصیلی پروژه‌ای ملی است/ طراحی ۸۱ برنامه برای مهر
تدابیر سازمان نوسازی مدارس برای مقابله با کمبود آب در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
۶۰ هزار معلم جدید از فردا به کلاس‌های درس می‌روند
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
برای دانش‌آموزان بعدازظهر کفش بخرید
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
دیابت؛ حکایت شیرینی که کام زندگی را تلخ می‌کند + فیلم
آخرین اخبار
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در برخی اماکن ژاپن به علت آلودگی بالای آن + فیلم
مدارس تهران تک شیفت شدند
واکنش رییس سازمان غذا و دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه+ فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی «ناپیوسته» علمی کاربردی
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
 اعتیاد به فناوری دیجیتال و شب بیداری
علائم پنهان بیماری کلیوی چیست؟
اختراع یک واحد بازیافت روغن ضایعاتی
اهداف پروژه فضایی بیولوژیکی روسیه بیون-ام
برای دانش‌آموزان بعدازظهر کفش بخرید
دیابت؛ حکایت شیرینی که کام زندگی را تلخ می‌کند + فیلم
۶۰ هزار معلم جدید از فردا به کلاس‌های درس می‌روند
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
آلزایمر؛ واقعیتی رو به رشد در سالمندی
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود
صبحانه و میان‌وعده ایمن؛ انتخاب درست فرآورده‌ها برای سلامت دانش‌آموزان