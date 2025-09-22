فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان باشگا‌های کشور «جام ایراندخت»، از فردا سه‌شنبه با حضور ۱۷ تیم آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان (یادواره شهیده زینب کمائی) با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم از یکم مهرماه به مدت دو روز برگزار خواهد شد. هفته اول این رقابت‌ها طی دو روز، سه‌شنبه اول مهرماه و چهارشنبه دوم مهرماه، برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد؛ تیم‌های آکادمی هور، دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، هیات تکواندو استان همدان، سیمرغ، هلدینگ بناساز فرمانیه، ستارگان، پایگاه قهرمانی، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاساردگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت می‌کنند.

لیگ تکواندو چند سالی است به صورت گرندپری (انفرادی وزن به وزن) برگزار می‌شود و در نهایت امتیازات هر وزن برای تیم‌ها محسابه خواهد شد تا جایگاه آنها در جدول رده‌بندی مشخص شود.

برچسب ها: لیگ برتر تکواندو ، لیگ برتر تکواندو بانوان ، تکواندو بانوان
