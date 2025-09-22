سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امید امامی معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سرمایهگذاری تخمینی صورت گرفته در حوزه معادن کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که برای پروژههای سازمان توسعه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این سرمایهگذاری از طریق منابع بانکی، بخشی از طریق سرمایهگذاری خارجی و بخشی از طریق سرمایه بخش خصوصی و منابع دولتی (که کمتر است) دریافت می شود.
او در خصوص راهکارهای کاهش اثرات تحریمی هم گفت: در کاهش اثرات تحریمی و بهبود وضعیت معادن نیازمند هماهنگی بیشتر بین ارگانهای دخیل ا زجمله گمرک که باید همکاری بیشتری داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید همکاری خود را در این بخش تقویت کند.
امامی به تنوع در صادرات و بازگشت ارز هم اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت، ما باید تنوع در نحوههای صادرات و بازگشت ارز را افزایش دهیم که ابزارهای موثر آن استفاده از تهاتر و سایر ابزارها میتواند تأثیرگذار باشد.
معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت:هماهنگی بیشتر بین ارکان تأثیرگذار در حوزه معدن و استفاده از ابزارهای متنوع میتواند به کاهش اثرات منفی تحریمها و افزایش تولید کمک کند.