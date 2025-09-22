معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران از سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری برای پروژه‌های معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد و گفت: بخشی از این سرمایه گذاری از طریق منابع بانکی و سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امید امامی معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:  سرمایه‌گذاری تخمینی صورت گرفته در حوزه معادن کشور  حدود ۳۰ میلیارد دلار است که  برای پروژه‌های سازمان توسعه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد:  بخشی از این سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانکی،  بخشی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و  بخشی از طریق سرمایه بخش خصوصی و منابع دولتی (که کمتر است) دریافت می شود.

او در خصوص  راهکار‌های کاهش اثرات تحریمی هم گفت: در کاهش اثرات تحریمی و بهبود وضعیت معادن نیازمند هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های دخیل ا زجمله  گمرک  که باید همکاری بیشتری داشته باشد و  بانک مرکزی نیز باید همکاری خود را در این بخش تقویت کند.

امامی به تنوع در صادرات و بازگشت ارز هم اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت، ما باید تنوع در نحوه‌های صادرات و بازگشت ارز را افزایش دهیم که ابزارهای موثر آن  استفاده از تهاتر و سایر ابزار‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد.

معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت:هماهنگی بیشتر بین ارکان تأثیرگذار در حوزه معدن و استفاده از ابزار‌های متنوع می‌تواند به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها و افزایش تولید کمک کند.

خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
