دیابت یک بیماری شایع و در نوع خود خطرناک است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06cc\u0627\u0628\u062a \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0646\u0627\u0645\u0646\u062f \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0639\u0644\u0627\u0645\u062a \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u062f\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0628\u0632\u0646\u062f. \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647\u060c \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0648 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0646\u0638\u0645 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a\u060c \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n