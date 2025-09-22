آلمان مدعی شد که همچنان به هدف خود در حمایت از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی متعهد است اما فعلاً از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کند.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان پیش از سفر خود به نیویورک، جایی که قرار است در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، در برلین به مطبوعات گفت: «تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست. ما از راه‌حل دو کشوری حمایت می‌کنیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد. با این حال، این باید از طریق مذاکرات محقق شود.

او افزود: «مسیر تفاهم، آشتی و مذاکره همچنان مسیر دشوار و طاقت‌فرسای میانه است. اما جمهوری فدرال آلمان از این مسیر حمایت می‌کند. هر چقدر هم که در حال حاضر دور از دسترس باشد، یک راه‌حل دو دولتی مبتنی بر مذاکره، مسیری است که می‌تواند اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را قادر سازد در صلح، امنیت و عزت زندگی کنند.» 

با توجه به اینکه انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال روز یکشنبه رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، انتظار می‌رود کشور‌های بیشتری از جمله فرانسه، مالت و لوکزامبورگ نیز این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل از این اقدام پیروی کنند.

همچنین انتظار می‌رود رهبران در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی شرکت کنند.

در همین حال، وزیر امور خارجه آلمان همچنین به اسرائیل در مورد الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطین هشدار داد.

وادفول گفت: «آنچه منطقه اکنون به آن نیاز دارد، آتش‌بس فوری، کمک‌های بشردوستانه بیشتر برای مردم غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگان‌های (اسرائیلی) است.» او گفت: «هرگونه گامی در جهت الحاق سرزمین‌های اشغالی که ناقض قوانین بین‌المللی است، شانس دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای این درگیری را نیز تضعیف می‌کند.»

منبع: آناتولی

