باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق اعلام آکادمی علوم روسیه، ماموریت ماهواره بیولوژیکی "بیون-ام" برای آماده‌سازی ماموریت‌های آینده به ماه و سایر سیارات منظومه شمسی در نظر گرفته شده است.

دانشمندان پنج هدف اصلی را برای این آزمایش مشخص کرده‌اند:

آزمایش فضای عمیق:

برای اولین بار، این ماهواره در مداری قرار خواهد گرفت که از نزدیکی قطب‌های زمین عبور می‌کند، جایی که تابش ۳۰ درصد بیشتر از عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر است و حاوی ذرات فضایی پرانرژی است. این داده‌ها برای آماده‌سازی ماموریت‌ها به سایر سیارات خارج از مگنتوسفر زمین در نظر گرفته شده است.

محافظت در برابر تابش فضایی:

دانشمندان اثر فعال‌سازی ژن Nrf۲ را بررسی کردند که سیستم دفاعی بدن را در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش فضایی فعال می‌کند. سه گروه از موش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند: یک گروه فاقد ژن فعال Nrf۲، گروه دوم طبیعی و گروه سوم داروی امیفاکسولون برای تقویت دفاع طبیعی در برابر مواد مضر دریافت کردند.

امکان انتقال بین سیاره‌ای از طریق شهاب‌سنگ‌ها:

دانشمندان تخته‌های بازالت را به ماهواره متصل کردند که از شهاب‌سنگ‌ها تقلید می‌کرد و حاوی ۲۲ گونه میکروب مقاوم در برابر شرایط سخت بود. این آزمایش توانایی باکتری‌ها را در مقاومت در برابر دمای بالای ورود به جو آزمایش کرد که می‌تواند از نظریه انتقال بین سیاره‌ای حیات از طریق شهاب‌سنگ‌ها پشتیبانی کند.

تغذیه موش‌ها در فضا:

به یک گروه از موش‌ها غذای خشک تحت فشار و آب ژلاتینی داده شد که در محیط بدون جاذبه تبخیر نمی‌شوند. موش‌ها به این روش پاسخ مثبت دادند که می‌تواند در منوی غذایی جوندگان در فضا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نژاد‌های فضایی:

این آزمایش همچنین با هدف بررسی اثرات فضا بر چندین نسل از مگس‌های میوه انجام شد. حشرات به تولید مثل در ماهواره ادامه دادند و فرزندان آنها بعداً به ایستگاه فضایی بین‌المللی بازگردانده شدند و به ما این امکان را دادند که تأثیر اقامت طولانی مدت در فضا را بر ظرفیت تولید مثل و کیفیت مواد ژنتیکی تعیین کنیم.

