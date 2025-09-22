سخنگوی دولت از بازگشت ساعات کاری به حالت معمول، از آغاز مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در نشست هفته گذشته خود با خبرنگاران خاطرنشان کرد که ساعات کار در اول مهر ماه به ساعات معمول بازمی گردد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعات اداری با توجه به آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد که «دولت تصویب کرده ساعات کار تا پایان شهریور به شیوه فعلی باشد و چنانچه مسئله ویژه‌ای پیش نیاید و دولت تصمیم دیگری نگیرد در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردیم؛ بنابراین ساعات کار در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردد.»

بر اساس این گزارش، هیات وزیران در آغاز فصل گرما با کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کردند. بر اساس این مصوبه ساعات کاری ادارت به ۷ ساعت در روز کاهش یافته بود. با موافقت هیات وزیران این مصوبه تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز در خصوص جزئیات ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک‌ها از ابتدای مهر ماه اعلام کرد که «ساعت کاری واحد‌های نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز می‌شود و ساعت کاری واحد‌های صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود. ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷:۰۰ شروع می‌شود. در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.»