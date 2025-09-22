منطقه شکار ممنوع پلنگ دره از جاذبه های طبیعی کمتر شناخته شده قم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم  با وسعتی بالغ بر ۳۱ هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان است.

پلنگ‌دره در محدوده کوه‌های جنوبی قم واقع شده و با ارتفاع متوسط ۱۹۵۰ متر از سطح دریا، اقلیمی نیمه‌خشک با بارندگی سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر دارد. این منطقه از سال ۱۳۷۵ شکار ممنوع اعلام شد و در سال ۱۳۸۸ به فهرست مناطق حفاظت‌شده کشور پیوست.

 تنوع جانوری  


در این منطقه تاکنون بیش از ۲۱ گونه پستاندار، ۵۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و ۲ گونه دوزیست شناسایی شده‌اند. از جمله گونه‌های شاخص می‌توان به کل و بز، قوچ و میش، گرگ، روباه، شغال، گربه وحشی، کفتار، خارپشت، خرگوش و خفاش اشاره کرد. گزارش‌هایی از حضور پلنگ ایرانی در گذشته وجود دارد، اما شواهد فعلی حضور آن را تأیید نمی‌کنند.

 پوشش گیاهی و منابع آبی  


بیش از ۴۲۰ گونه گیاهی در پلنگ‌دره ثبت شده‌اند که حدود ۲۰٪ آن‌ها خواص دارویی دارند. گونه‌هایی چون بادام کوهی، ریواس، شیرین‌بیان، پسته وحشی، گون و درمنه، پوشش غالب منطقه را تشکیل می‌دهند. چشمه‌هایی مانند شمشک، آهو، پیرسلطان و شانیه، به همراه دو رشته قنات، منابع آبی منطقه را تأمین می‌کنند.

 چالش‌های حفاظتی  

با وجود اعلام منطقه به‌عنوان حفاظت‌شده، تهدیدهایی چون شکار غیرمجاز، چرای بی‌رویه دام، تخریب منابع آبی، و کمبود نیروی محیط‌بان، حیات‌وحش منطقه را در معرض خطر قرار داده‌اند. اقدامات اخیر مانند نصب دوربین‌های تله‌ای، مرمت آبشخورها و آموزش جوامع محلی، گام‌هایی مثبت در مسیر حفاظت بوده‌اند.

اتوبوس‌های قم برای محصلان هفته اول مهر رایگان است