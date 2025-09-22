بیماران مبتلا به بیماری‌های کلیوی علائم خاصی از جمله خستگی مزمن، بی اشتهایی، تورم پا و از دست دادن تمرکز را تجربه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دکتر پابلو توریون، مدیر بیمارستان دانشگاه سانیتاس لا مورال، اظهار داشت که خستگی مزمن، از دست دادن اشتها، تورم پا، مشکل در تمرکز و تغییرات در ادرار ممکن است نشانه‌هایی از مشکلات پنهان کلیوی باشند.

مجله اسپانیایی Hola گزارش می‌دهد که دکتر پابلو توریون، مدیر بیمارستان دانشگاه سانیتاس لا مورال، تأکید می‌کند که عملکرد اصلی کلیه‌ها فیلتر کردن خون است که شامل جذب مجدد مواد مفید و دفع ترکیبات مضر، اضافی و سمی در ادرار می‌شود.

توریون خاطرنشان می‌کند که بیماری کلیوی ممکن است در مراحل اولیه هیچ علامتی ایجاد نکند و به سموم اجازه دهد بدون اطلاع قبلی به تدریج در بدن تجمع یابند. با این حال، تعدادی علائم پنهان وجود دارد که توجه را جلب می‌کنند، مانند: خستگی مداوم، از دست دادن اشتها ومشکل در تمرکز.

اینها علائم هشدار دهنده هستند. علائم دیگری نیز ممکن است نشان دهنده نیاز به مراجعه به پزشک باشند، مانند: تورم خفیف در مچ پا و پاها، تغییر رنگ یا کف آلود بودن ادرار وافزایش دفعات ادرار.

توریون تأکید می‌کند که بسیاری از بیماران این علائم را نادیده می‌گیرند یا آنها را به سایر شرایط نسبت می‌دهند که منجر به تأخیر در مراقبت‌های پزشکی می‌شود.

او می‌افزاید گروه‌هایی از جمله سالمندان، بیماران دیابتی، افراد مبتلا به فشار خون بالا و افرادی که زمینه ژنتیکی ابتلا به بیماری کلیوی دارند، بیشتر در معرض خطر هستند و باید مراقبت ویژه‌ای از سلامت خود داشته باشند.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: بیماران کلیوی ، ناراحتی کلیوی ، علائم کلیه ، خستگی مزمن ، فشار خون
