باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی روز دوشنبه در بیست و نهمین وبینار آموزشی - تخصصی گفت: قیمتی که برای خرید تضمین گندم تعیین و اعلام خواهد شد، رضایت کشاوزان را جلب و برای کشت ایجاد انگیزه می‌کند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم بر مبنای هزینه تمام شده و سود متعارف برای کشاورزان تعیین می‌شود.

آنجفی ابراز امیدواری کرد که با قیمت خرید تضمینی که اعلام می‌شود، گندمکاران کشور با بالاترین بهره وری به تولید بپردازند.

وی از برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بذر گواهی شده در مزارع خبر داد و تصریح کرد: برای تولید ۲ میلیون تن بذر گواهی شده بذر گندم در سال آینده برنامه ریزی کرده‌ایم.

آنجفی با بیان اینکه سال زراعی جاری با وجود بحران آبی در کشور، حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی شده گندم تولید شد، گفت: در حال حاضر ۱.۵ میلیون تن بذر خودمصرفی گندم در مزارع استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: با تولید ۲ میلیون تن بذر گواهی شده، گندم باکیفیت تری در کشور تولید خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیشنهاد اعطای پاداش به گندمکارانی که از بذر گواهی شده کشت می‌کنند، خبر داد و اذعان داشت: این پیشنهاد را به شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های محصولات اساسی داده‌ایم که در صورت تصویب، به کشاورزانی که گندم آنها از بذرگواهی شده تولید شده باشد هنگام خرید، پاداش یا مشوق داده می‌شود.

وی گفت: با این اقدام و استفاده از بذر گواهی شده در واقع، تولید بذرگواهی شده را به ابتدای زنجیره تولید، انتقال می‌دهیم.

آنجفی درباره کشت قراردادی گندم نیز بیان داشت: درصدد هستیم کشت قراردادی گندم را تکمیل کنیم و در این راستا شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی را مجاب و مکلف خواهیم کرد که در اساس نامه اش، کشت قراردادی را با تامین منابع اولیه کاشت و تامین نهاده‌ها انجام دهد و اگر این امراتفاق محقق شود، اتفاق بزرگی برای کشاورزان خواهد افتاد.

وی درباره کشت گندم دوروم تصریح کرد: امسال مشوق پررنگ تری برای گندم دوروم در نظر گرفتیم، زیرا مشوق‌های سال گذشته نتوانست کشاورزان را تشویق به تولید گندم دوروم کند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی