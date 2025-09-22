معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با توافقی که میان بخش دولتی و خصوصی انجام شده است، در هفته آینده نهایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی روز دوشنبه در بیست و نهمین وبینار آموزشی - تخصصی گفت: قیمتی که برای خرید تضمین گندم تعیین و اعلام خواهد شد، رضایت کشاوزان را جلب و برای کشت ایجاد انگیزه می‌کند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم بر مبنای هزینه تمام شده و سود متعارف برای کشاورزان تعیین می‌شود.

آنجفی ابراز امیدواری کرد که با قیمت خرید تضمینی که اعلام می‌شود، گندمکاران کشور با بالاترین بهره وری به تولید بپردازند.

وی از برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بذر گواهی شده در مزارع خبر داد و تصریح کرد: برای تولید ۲ میلیون تن بذر گواهی شده بذر گندم در سال آینده برنامه ریزی کرده‌ایم.

آنجفی با بیان اینکه سال زراعی جاری با وجود بحران آبی در کشور، حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی شده گندم تولید شد، گفت: در حال حاضر ۱.۵ میلیون تن بذر خودمصرفی گندم در مزارع استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: با تولید ۲ میلیون تن بذر گواهی شده، گندم باکیفیت تری در کشور تولید خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیشنهاد اعطای پاداش به گندمکارانی که از بذر گواهی شده کشت می‌کنند، خبر داد و اذعان داشت: این پیشنهاد را به شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های محصولات اساسی داده‌ایم که در صورت تصویب، به کشاورزانی که گندم آنها از بذرگواهی شده تولید شده باشد هنگام خرید، پاداش یا مشوق داده می‌شود.

وی گفت: با این اقدام و استفاده از بذر گواهی شده در واقع، تولید بذرگواهی شده را به ابتدای زنجیره تولید، انتقال می‌دهیم.

آنجفی درباره کشت قراردادی گندم نیز بیان داشت: درصدد هستیم کشت قراردادی گندم را تکمیل کنیم و در این راستا شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی را مجاب و مکلف خواهیم کرد که در اساس نامه اش، کشت قراردادی را با تامین منابع اولیه کاشت و تامین نهاده‌ها انجام دهد و اگر این امراتفاق محقق شود، اتفاق بزرگی برای کشاورزان خواهد افتاد.

وی درباره کشت گندم دوروم تصریح کرد: امسال مشوق پررنگ تری برای گندم دوروم در نظر گرفتیم، زیرا مشوق‌های سال گذشته نتوانست کشاورزان را تشویق به تولید گندم دوروم کند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: قیمت خرید تضمینی گندم ، وزارت جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستند
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد