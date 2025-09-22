سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مهدی عبوری مدیر عامل گروه سرمایهگذاری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی و اساسی، موضوع مایعسازی ایران Iran LNG است که به دلیل موضوعات ناشی ازعدم تامین خوراک وعدم تکمیل پروژه امروز پروژه ۱.۷ میلیارد یورویی را بر روی دست صندوق و اهداف گذاشته است گفت: از این رو تمام تلاش ما بر این است که با تامین مالی بسته فاینانسی و با تغییر آیتمهای فنی برای تکمیل این پروژه، بتوانیم در سال جدید مالی این پروژه را به ساماندهی و پیشرفت فیزیکی مشخصی برسانیم.
عبوری اظهار داشت: پروژه NGL ۳۱۰۰ قبل از واگذاری به مجموعه صندوق و گروه سرمایهگذاری اهداف تقریبا بلاتکلیف مانده بود، اما با تلاش همکاران اهداف در یک سال گذشته، بخش عمده این پروژه اجرا شد و ماه گذشته به بهره برداری رسید که این نوید بسیار خوبی است. انتظار داریم با تامین مناسب خوراک NGL ۳۱۰۰ بتوانیم این مجموعه را هم به سودآوری مناسب برسانیم. در این مجموعه با جمعآوری فلرها خدمات منحصربهفرد و ارزشمندی به محیط زیست ارایه میشود و همچنین تولید محصولات خوب صنایع پتروپالایشگاهی از طریق این پروژه، در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: همانطور که میدانید یکی از تکالیفی که بر عهده صندوق و گروه سرمایهگذاری اهداف واگذار شده، پتروشیمی دهلران است که تا به امروز مجموعه اهداف ۴۰۰ میلیون دلار برای پتروشیمی دهلران سرمایهگذاری کرده است، اما به دلیلعدم تامین خوراک، این پروژه هنوز بلاتکلیف مانده و از آنجایی که این پتروشیمی، الفین را باید راهبری داشته باشد اینکه بدون خوراک ساخت آن ادامه پیدا کند یا نه مبهم است.
وی افزود: همانطور که میدانید این پروژه از صندوق توسعه ملی ۵۵۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی دارد که ۵۰ میلیون یورو از این تسهیلات، اخذ شده است و ۵۰۰ میلیون یورو دیگر از این تسهیلات، منتظر تعیین تکلیف پروژه است. ناامید نیستم که این پروژههای تکلیفی واگذار شده به مجموعه صندوق و اهداف، اساس شرکت را برهم بزند.
عبوری با بیان اینکه دارایی ۷ میلیارد یورویی در اختیار داریم، اما کمترین بهره را از این دارایی میبریم، گفت: راهی جز تعیین تکلیف پروژه ها نداریم و باید از پروژهای که در آن ۴۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده، به نحو احسن استفاده شودبه طور قطع نمیتوان گفت، چون خوراک پروژه تامین نشده، این پروژه باید متوقف شود.
مدیر عامل گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به حضور این گروه در توسعه میادین اظهار داشت: امروز در توسعه میادین نفت و گاز به عنوان سرمایه گذار ورود جدی داشتهایم در حالیکه پیش از این به عنوان پیمانکار یا شرکتهای زیر گروه پیمانکار در این پروژهها حضور داشتیم.
وی افزود: مجموعههای چنگوله و سروک آذر ۲ را در دستور کار قرار دادهایم و مصوبات لازم اخذ شده است و در نتیجه برای تولید ۱۲۰ هزار بشکه نفت در روز در این میادین تلاش میکنیم تا با این اقدام، به مردم و سهامداران یعنی بازنشستگان شریف صنعت نفت خدمات مناسب ارایه دهیم.
عبوری گفت: یکی از شرکتهای توانمند اهداف، گروه اویک است که علیرغم مشکلات متعدد در سالهای گذشته، با انجام تغییر در مدیریت این شرکت، نسبت به این مجموعه امیدواری ایجاد شد و در دو بخش تعیین تکلیف پروژههای سنواتی و تعیین تکلیف نیروهای پروژهها ورود جدی انجام شد. امروز دو هاب پروژهِ بزرگ فشار افزایی به اویک واگذار شد و اویک تنها مجموعه ای است که در حال تامین مالی خارجی بوده و این اقدام را به صورت روزانه پیگیری میکند.
وی گفت: در توسعه میدان گازی مدار که یکی از میادین ارزشمند کشور برای تامین گاز محسوب میشود، هفته گذشته با مشارکت گروه اویک و مجموعه فولاد کشور قراردادی امضا شد و این اتفاق ارزشمندی برای اهداف بوده است.
وی افزود: راه اندازی واحد HD پتروپالایش کنگان و ظرفیتهایی زیر مجموعه آن از جمله توسعه کنگان، سروش مهستان و نگین مهسان در دست اقدام است.