سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، نوشت: نسل‌کشی ادامه‌دار در غزه، سخت‌ترین آزمون برای سلامت نهادی و اعتبار هنجاری سازمان ملل محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در پیامی درشبکه ایکس نوشت: ما برای حضور دراجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آمده‌ایم. پیام نشست امسال «با هم، [برای دنیایی]بهتر: بیش از ۸۰ سال برای صلح، توسعه و حقوق بشر»، یک نقطه عطف در زمانه‌ای خطیر است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: این نشست در حالی در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار می‌شود که اصول واهداف بنیادین ملل متحد درمعرض تهدید‌های بی‌سابقه از ناحیه یک‌جانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه، زورگویی، بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل، و مصونیت در مقیاس کلان برای شدیدترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد.

بقائی تصریح کرد: نسل‌کشی ادامه‌دار در غزه، سخت‌ترین آزمون برای سلامت نهادی و اعتبار هنجاری سازمان ملل محسوب می‌شود. اگر قرار است سازمان مللی کارآمد و مفید داشته باشیم، اعضای آن باید فوراً با عزمی راسخ برای توقف این وحشیگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کنند.

برچسب ها: سازمان ملل ، نسل کشی اسرائیل
خبرهای مرتبط
بقائی: ماکرون برای رد پیشنهاد معقول ایران، چرا رسانه اسرائیلی را انتخاب کرد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه:
قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند
بقائی: حامیان رژیم نسل‌کش باید مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
عارف با کروبی دیدار کرد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
آخرین اخبار
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
عارف: پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
دیپلمات ایرانی: امیدواریم روابط تهران-ریاض شاهد توسعه بیشتر باشد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
بزرگ‌ترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است
جوانان امروز ثابت کردند استوار‌تر از زمان جنگ ساله هستند
عارف با کروبی دیدار کرد
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عراقچی عازم نیویورک شد
پزشکیان روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور