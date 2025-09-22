باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در پیامی درشبکه ایکس نوشت: ما برای حضور دراجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آمدهایم. پیام نشست امسال «با هم، [برای دنیایی]بهتر: بیش از ۸۰ سال برای صلح، توسعه و حقوق بشر»، یک نقطه عطف در زمانهای خطیر است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: این نشست در حالی در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار میشود که اصول واهداف بنیادین ملل متحد درمعرض تهدیدهای بیسابقه از ناحیه یکجانبهگرایی ستیزهجویانه، زورگویی، بیاعتنایی به حقوق بینالملل، و مصونیت در مقیاس کلان برای شدیدترین نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد.
بقائی تصریح کرد: نسلکشی ادامهدار در غزه، سختترین آزمون برای سلامت نهادی و اعتبار هنجاری سازمان ملل محسوب میشود. اگر قرار است سازمان مللی کارآمد و مفید داشته باشیم، اعضای آن باید فوراً با عزمی راسخ برای توقف این وحشیگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کنند.