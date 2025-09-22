مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران از افزایش سرانه تحصیلی در این استان خبر داد و گفت: یکی از ویژگی‌های مدارس دولتی استان تهران، تک شیفت بودن آنهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های این استان امروز (دوشنبه) در استانداری تهران برگزار شد.

مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این جلسه اظهار کرد: فردا (سه‌شنبه) بیش از ۱۱۰ هزار معلم و بیش از ۲ میلیون دانش آموز در مدارس دولتی مشغول خواهند شد؛ ما در شهر تهران ۲۶ شهید دانش آموز و ۵ معلم شهید در جنگ ۱۲ روزه داشتیم و امیدوارم ادامه دهنده مسیر این شهدا باشیم.

یوسف بهارلو مدیرکل آموزش پرورش شهرستان‌های تهران نیز با تبریک آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش توسعه عدالت برای ایران را برگزید و امیدوارم سال پر خیر و برکتی باشد. دو برنامه مهم دولت در آموزش و پرورش محرومیت زدایی از فضا‌ها و ارتقای کیفیت در مدارس دولتی است. هیچ دوره‌ای به اندازه این روز‌ها آموزش و پرورش دارای نظم و آرامش نبوده است.

وی ادامه داد: به همت دولت، استاندار و وزارت آموزش پرورش با نظم و اتحاد خاصی، سال جدید را آغاز کردیم؛ وزارت آموزش و پرورش تصمیم دارد با اتحاد و انسجام ملی دانش آموزان را به کلاس‌های درس بفرستند. توجه به پرچم و انسجام ملی تاکید ما است و خداراشکر این مساله را در مدارس شاهد هستیم. خوشحالیم در مسیر تعلیم و تربیت به مردم کمک کنیم.

بهارلو اضافه کرد: توجه و عزم جدی همه مسئولان این است که کسی از تحصیل بازنماند؛ امیدواریم بتوانیم کمیته دائمی بازماندگان از تحصیل را نیز راه اندازی کنیم. یکی از ویژگی‌های مدارس امسال تک شیفت شدن مدارس است؛ میانگین سرانه مدارس در استان از ۴.۲۸ به ۵.۴۳ متر رسیده و در شهرستان‌های استان تهران نیز ۲۹ هزار متر به فضای ورزشی شهرستان‌های استان تهران اضافه شده است.

عباس زارع، مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در این جلسه عنوان کرد: در راستای ساخت مدرسه در استان ۶۲۱ تعداد مدرسه و ۸۲۴۵ کلاس تعریف شده‌اند؛ از این تعداد ۲۰۷ مدرسه برای شهر تهران و ۴۱۴ مدرسه برای شهرستان‌های استان خواهد بود.

