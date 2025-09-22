باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۷۵ به مبلغ ۱۳۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال بحساب ۱۴ میلیون ۹۴۵ هزار و ۹۷۰ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها