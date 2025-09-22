باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حبیب‌الله سیاری در جمع خبرنگاران در واکنش به پرسشی درباره ادعای برخی مقامات آمریکایی در زمینه مشروط شدن مذاکره به محدودیت برد موشک‌های ایران، تاکید کرد: وظیفه داریم آمادگی دفاعی را مقابل هر تهدیدی و هر دشمنی به‌روز نگه داریم. این کار را انجام داده‌ایم و آمادگی داریم با دشمن مقابله کنیم. اما پاسخ به اینکه [مذاکرات] چه می‌شود با سیاسیون است. آنان باید در جلسات مذاکره مستقیم و غیرمستقیم قضیه را حل کنند.

سیاری یادآور شد: ما آماده‌ایم به‌عنوان سرباز در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور و انقلاب جانمان را فدا کنیم. در هشت سال دفاع مقدس ثابت کردیم و اکنون هم می‌گوییم که آزموده را آزمودن خطاست.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه شعار تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم را در عمل نشان خواهیم داد، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح اعم از ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، بسیج و صنایع وزارت دفاع در کنار هم تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا آمادگی کامل دارند و دفاع لازم را انجام می‌دهند و با هر تهدیدی هم مقابله خواهند کرد.

منبع: ایسنا