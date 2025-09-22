باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی، امروز -دوشنبه ۳۱ شهریور- با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهر‌های کشور، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن مصوب بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن، پس از بررسی و اصلاحات نهایی تصویب شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راه‌اندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.

دو مدل تامین مسکن استیجاری

به گفته حبیب‌اله طاهرخانی، تامین مسکن اجاره‌ای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تامین واحد‌های مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوج‌های جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، دنبال می‌شود.

طاهرخانی افزود: در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می‌شود و واحد‌های مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار می‌شود.

وی افزود: سازنده‌ها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال می‌کنند.

عرضه مسکن استیجاری متوسط و کوچک‌متراژ

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: تمرکز این وزارتخانه عرضه واحد‌های استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.

به گفته طاهرخانی همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.

نشست شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان، غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، غلامرضا صالحی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، اصغر نوراله‌زاده، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، بهروز ملکی، مشاور اقتصادی و مالی وزیر راه و شهرسازی و یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برگزار شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی