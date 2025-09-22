تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب عنوان قهرمانی جهان با استقبال پرشور مردم وارد ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب عنوان قهرمانی جهان با استقبال مردم علاقمند به کشتی و برخی مسئولان ورزشی وارد ایران شد. تعداد زیادی از اقوام غیور بختیاری با لباس محلی در مراسم استقبال از ملی پوشان حاضر شدند و به اجرای رقص و آواز محلی پرداختند که با استقبال مردم مواجه شد.

پیام احمدی، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا مهمدی و امین میرزازاده ۵ ملی پوش بختیاری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بودند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی بعد از ۱۱ سال برای دومین مرتبه در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان رسید.

تیم ایران توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

منبع: ایسنا