وزیر راه و شهرسازی ومعاون نخست وزیر آذربایجان به عنوان رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان امروز از محور کلاله-جلفا و پل مرزی کلاله-آغبند بازدید خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه راهبردی محور جلفا-کلاله وارد فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.

گفتنی است فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر آذربایجان به عنوان رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان امروز از محور کلاله-جلفا و پل مرزی کلاله-آغبند بازدید خواهند کرد.

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، وزیر راه و شهرسازی امروز سه‌شنبه (۱ مهرماه) زنگ مهر و مقاومت را در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه باقرالعلوم تبریز به صدا درآورد.

گفتنی است در شهرهای جدید ۸۳ مدرسه با ۵۲۱ کلاس درس امسال به بهره برداری رسید و از سوی وزارت راه و شهرسازی تحویل آموزش و پرورش شد.

نزدیک به ۲۰۰ مدرسه در شهرهای جدید و مسکن های حمایتی در حال ساخت است.

 

خوب به ما چه چرا چهارتا خبر درست و حسابی نمیزنید
