باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ معلمان و دانش آموزان گیلانی امروز اول مهر همزمان با سراسر کشور بهار تعلیم و تعلم را با حضور پرشورشان آغاز کردند .

مهر برای همه ما پر از خاطرات شیرین کیف و کفش و بوی خوش کتاب ها و دفترها و لوازم التحریر نو است.

بوی خوش ماه مهر علاوه برگ های رنگارنگ برروی درختان، با معلمان مهربان ، کج های رنگارنگ ، پاک کن ، پای تخته سیاه و بازی های کودکی در راه مدرسه در دل ها و ذهن های همه ما ماندگار و عجین شده است‌.

همان روزهای زیبا و پر از انگیزه که خیلی زود گذشت، و اکنون هر یک از دانش آموزان آن روزها در موقعیت ها و جایگاه های ویژه کشور در حال خدمت رسانی در در بخش های مختلف هستند.

امروز اول مهر حدود ۳۶۷ هزار دانش‌آموز در ۳۸۶۰ مدرسه در استان گیلان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.‌

آغاز بهار تعلیم و تعلم برهمه فعالان علم و دانش مبارک.