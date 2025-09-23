باشگاه خبرنگاران جوان - ۶ سال پس از حضور در رأس فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر ثابت کرده که تنها یک قهرمان المپیک نیست؛ او با ترکیب تجربه قهرمانی و نگاه مدیریتی، چرخه افتخار کشتی ایران را از نوجوانان تا بزرگسالان زنده نگه داشته و نام خود را به‌عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند موفق قهرمانی و مدیریت ورزشی در تاریخ ورزش ایران ثبت کرده است.

در شرایطی که بسیاری از قهرمانان ورزشی ایران در عرصه مدیریت ناکام بوده‌اند، علیرضا دبیر توانسته با برنامه‌ریزی سیستمی، اقتدار فنی و مرجعیت اخلاقی، کشتی ایران را در تمامی رده‌های سنی در مسیر قهرمانی نگه دارد.

استمرار قهرمانی در رده‌های پایه

در دوره مدیریت او، تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان بار‌ها قهرمان جهان شدند و استعدادهایی، چون امیرحسین زارع و رحمان عموزاد از همین نسل درخشیدند. تیم امید نیز با کسب موفقیت‌های جهانی به پلی مهم میان جوانان و بزرگسالان تبدیل شد.

بزرگسالان و افتخارات جهانی

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بار‌ها روی سکوی جهانی ایستاده‌اند. در المپیک پاریس ۲۰۲۴، کشتی ایران با ۸ مدال خوش‌رنگ بدرخشید و اوج این مسیر در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ رقم خورد؛ جایی که ایران با کسب ۸ مدال در رشته فرنگی (۴ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) و ۷ مدال در رشته آزاد (۲ طلا، ۲ نقر و ۳ برنز) به مقام قهرمانی جهان دست یافت.

مقایسه با سایر رشته‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه قهرمانان موفق گذشته در مدیریت عملکرد مشابهی نداشته‌اند چرا که نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد صرف قهرمانی، تضمینی برای موفقیت مدیریتی نیست.

راز موفقیت دبیر

تحلیل‌ها حاکی است که دبیر با ترکیب تجربه قهرمانی با دانش مدیریتی، ایجاد ساختار منظم در فدراسیون، و همچنین اعتمادسازی میان مربیان و کشتی‌گیران، توانسته کشتی ایران را به ثبات و رشد برساند. او نه تنها رئیس فدراسیون است، بلکه الگویی الهام‌بخش برای نسل جدید کشتی‌گیران محسوب می‌شود.

توجه به پشتوانه‌سازی و آکادمی‌ها

یکی از رویکرد‌های شاخص دبیر، سرمایه‌گذاری بر کشتی پایه و حمایت از آکادمی‌های سراسر کشور بوده است؛ اقدامی که زمینه‌ساز کشف استعداد‌های جدید و تأمین پشتوانه مطمئن برای تیم‌های ملی در سال‌های آینده شده است. این نگاه آینده‌نگرانه، کشتی ایران را در موقعیتی کم‌نظیر قرار داده است.

حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تعامل مؤثر با رؤسای فدراسیون‌های قدرتمند جهان، باعث شده کشتی ایران نه‌تنها در میدان مسابقه، بلکه در عرصه دیپلماسی ورزشی نیز صاحب نفوذ باشد.

علیرضا دبیر یکی از معدود مدیرانی است که توانسته میان قهرمانی و مدیریت پیوندی پایدار برقرار کند. دستاورد‌های او نشان می‌دهد که کشتی ایران همچنان در مسیر افتخار حرکت می‌کند و نسل تازه‌ای از ستارگان آماده حضور در میادین جهانی است.

در مورد دیگر فدراسیون‌های ورزشی نظرات متفاوتی نسبت به کشتی وجود دارد برخی معتقدند این مدیریت در کشتی جواب می‌دهد چرا که کشتی بدون مدیر هم در سطح اول جهان است.

توسعه زیر ساخت‌های کشتی یک الزام برای رسیدن به موفقیت بود و علی رضا دبیر نه تنها برای دوره ریاست خودش بلکه برای دوره‌های آینده نیز تضمین کرد که کشتی از لحاظ زیر ساخت نسبت به دیگر رشته‌ها در ایران سرآمد است.

برخی معتقدند ورزشکاران و قهرمانان هر رشته ورزشی می‌توانند در فدراسیون‌های مربوطه موفق باشند.

عده‌ای هم بر این باورند که مدیریت یک خصوصیات ذاتی است که با برنامه ریزی کوتاه، متوسط و بلند مدت می‌توان یک مدیر را به اهدافش نزدیک کند و این موضوع هیچ ارتباطی به قهرمان بودن در یک رشته ندارد.

علی رضا دبیر را اگر نمونه موفق این مدیریت بدانیم در سوی مقابل در. خیلی از رشته‌ها مثل جودو با آرش میر اسماعیلی و دو و میدانی با احسان حدادی نمونه‌های نه چندان موفق و بعضا نا موفق در مدیریت قهرمانان همان رشته در فدراسیون مربوطه هستند.

روزگاری علی رضا دبیر در آغاز فعالیتش تمرکزش را روی بدهی‌های قبلی فدراسیون گذاشته بود، اما خیلی زود فهمید که باید دست به کار شود و برنامه هایش را پله پله جلو ببرد و نشستن و دم از بی پولی زدن دردی را دوا نمی‌کند.

به سراغ برنامه هایش رفت از زیر ساخت‌ها شروع کرد و قهرمانی‌ها تثبیت شد.

در نتیجه برای موفقیت، تخصص لازم است، اما در کنار این تخصص، تعهد به سیستم و پیگیری گام به گام اهداف نکته مهمی است که باید در کنار در آمد زایی به آن فکر کرد.

روسای فدراسیون با بودجه‌های زیر ۵۰ میلیارد تومان در سال توان اداره مجموعه را هم ندارند چه برسد به اینکه به برنامه هایشان برسند، اما این مشکل دولتی نیست فدراسیون باید توان در آمدزایی خود را بالا ببرد و با مشارکت بخش‌های خصوصی مشکل مالی را حل کند.

به هر حال اگر چه علی دبیر نیز ضعف‌هایی در نوع رفتار و گفتار دارد، اما حرف و عملش یکی است و این حائز اهمیت است و کاش قهرمانانی که می‌خواهند روزی نفر اول رشته ورزشی خودشان باشند الگو‌های خوب دبیر در کشتی را سر لوحه خودشان قرار دهند.