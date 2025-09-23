باشگاه خبرنگاران جوان - آنچه که ما در لحظه بیدار شدن از خواب می‌خوریم یا می‌نوشیم می‌تواند بر نحوه واکنش سیستم گوارش ما در ادامه روز تأثیر بگذارد. معده در صبح بسیار حساس است زیرا پوشش معده شکننده است و اسیدهای معده به طور طبیعی در حال فعالیت هستند. در حالی که برخی از غذاهای اصلی صبحگاهی مغذی هستند، ممکن است وقتی معده خالی است بهترین گزینه نباشند و مشکلات زیاد گوارشی را ایجاد کنند که امکان دارد تا آخر عمر گریبان‌مان را بگیرند. در این مطلب نگاهی به سه غذایی که باید از خوردن آن‌ها در هنگام صبح صرف نظر کنیم، کرده‌ایم.

مرکبات

مرکبات ممکن است سرشار از ویتامین C باشند که به خاطر فواید بی‌شمارشان برای سلامتی شناخته شده‌اند. میوه‌هایی مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو به دلیل محتوای بالای آنتی‌اکسیدانی خود مشهور هستند. آن‌ها ایمنی را تقویت می‌کنند، با رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کنند و سلامت پوست را حفظ می‌کنند. اما خوردن آن‌ها با معده خالی ممکن است ضرر بیشتری نسبت به فایده داشته باشد. اسیدیته طبیعی شدید مرکبات مطمئنا باعث تحریک پوشش معده و منجر به سوزش سر دل و رفلاکس اسید می‌شود که مستقیما بر پوشش روده ما تأثیر می‌گذارد. در بیماران حساس به اسید و گاستریت، درد ناشی از این تاثیر می‌تواند وحشتناک باشد. مشکل دوم مرکبات این است که آن‌ها تعادل طبیعی روده را در بدن مختل می‌کنند و هضم را در بعد از ظهر مختل می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، آن‌ها را به عنوان میان وعده صبحگاهی یا بعد از غذا مصرف کنید، زمانی که معده ما از قبل حاوی بافر غذا است تا بار اسید را به حداقل برساند.

قهوه سیاه

قهوه، رایج‌ترین و محبوب‌ترین نوشیدنی صبحگاهی در جهان، در زندگی بسیاری از مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. تقریبا همه فکر می‌کنند بدون قهوه صبحگاهی ادامه زندگی بسیاتر سخت است. با این حال، وقتی قهوه با معده خالی مصرف شود، سلسله‌ای از رویدادها آغاز می‌شود که هضم را مختل می‌کند. قهوه باعث آزاد شدن اسید هیدروکلریک در معده می‌شود. وقتی این اسید بدون هیچ چیزی برای هضم آزاد شود، دیواره معده را تحریک کرده و احساس سوزش ایجاد می‌کند. این امر، اگر به مرور زمان ادامه یابد، می‌تواند باعث رفلاکس اسید و اختلال گوارشی شود. قهوه همچنین باعث تحریک کورتیزول، هورمون استرس بدن، می‌شود. کورتیزول زیاد در صبح می‌تواند باعث عدم تعادل هورمونی، خواب‌آلودگی در بعدازظهر و حتی افزایش اضطراب شود. قهوه سیاه همچنین دارای اثر ملین خفیفی است که در صورت مصرف با معده خالی ممکن است آزاردهنده باشد. اگر عاشق قهوه هستید، آن را همراه با صبحانه یا حتی یک میان وعده سبک میل کنید.

غذاهای تند

غذاهای تند ممکن است نشاط ‌آور به نظر برسند، اما خوردن آن‌ها با معده خالی ایده خوبی نیست. کپسایسین، ماده شیمیایی که باعث تندی فلفل چیلی می‌شود، سیستم گوارش را به شدت تحریک می‌کند. این امر می‌تواند در برخی افراد منجر به گرفتگی معده، سوء هاضمه یا اسهال شود. خوردن یک خوراکی تند بلافاصله پس از بیدار شدن نیز خطر رفلاکس اسید را افزایش می‌دهد، به خصوص در افرادی که به راحتی دچار سوزش سر دل می‌شوند. برای معده‌های حساس یا افرادی که مبتلا به گاستریت هستند، غذای تند باعث تحریک پوشش معده و تشدید علائم می‌شود. بهتر است برای خوردن غذای تند تا اواخر روز صبر کنید، زمانی که سیستم گوارش شما بیدارتر است و می‌تواند تحریک بیشتری را پردازش کند.

منبع: همشهری آنلاین