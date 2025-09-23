سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس نوشت: امروز اول مهر است و برای ما ایرانیان همه چیز از مهر شروع می‌شود. اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم؛ کودکانی معصوم که جای‌شان در درس نقاشی/ در لحظه‌های ناب/ در نمره‌های بیست ... خالی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان، به‌ویژه شکوفه‌های کلاس اولی و آموزگاران‌شان تبریک می‌گوییم و برای همه آنها سالی پربار و سرشار از شکوفایی آرزو می‌کنیم. هم ایران عزیز دل در گرو مهر شما دارد و هم چشم امیدوار پدران و مادران این سرزمین به شما دوخته شده است.

جان‌تان در پناه ایزد مهربان سبز!

مهر و دانش در روان‌تان جاری باد!

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، شهدای دانش آموز ، حمله اسرائیل به ایران
