باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -شنبه اول مهر ۱۴۰۴- پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و پیش از عزیمت به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، در تشریح اهداف این سفر گفت: سفرم به مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی است تا سخنان روسای جمهور کشور‌ها را بشنویم و مواضع خودمان را ارائه کنیم. شعار «همگرایی و پیشرفت برای همه» شعار امسال سازمان ملل است، اما یکجانبه گرایی، تمامیت‌خواهی گفتمان مسلط جهانی است.

وی افزود: برخی از کشور‌ها همنوعان خود را به صورت بسیار وحشیانه‌ای از بین می‌برند. انسان به عنوان موجودی که اشرف مخلوقات است، باید گرامی داشته شود. دیدن مردن بچه‌ها در غزه از بی‌دارویی و بی‌غذایی بسیار وحشتناک است. اسراییل هر روز غزه را بمباران می‌کند و کشور‌های به ظاهر متمدن و مدعی دمکراسی از این کشور پشتیبانی و آن را تجهیز می‌کنند.

وی ادامه داد: آیا همگرایی یعنی همه باید کشته شوند تا شبیه کسی شوی که اراده خود را دیکته می‌کند؟ همه انسان‌ها تحق دارند از همه آنچه خدا داده استفاده کرده و بهره ببرد.

پزشکیان با اشاره به اهدافش در سفر به آمریکا، گفت: در این سفر مواضعم را براساس باورم که مبتنی بر صلح، عدالت، حق و انسانیت است اعلام کنم و اگر شرایط فراهم شود با سران کشور‌های مختلف گفت‌و‌گو می‌کنم، همچنین با ایرانیان و کارشناسان حاضر در آنجا گفت‌و‌گو خواهم کرد. دعوای ما به قول امام سر عِنب، انگور و اوزوون است یعنی همه یک حرف می‌زنیم، اما با واژه‌های مختلف البته اگر انسان باشیم و دنبال راستی و درستی باشیم با یکدیگر دعوا نخواهیم داشت.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید در کنار همدیگر بنشیم و با هم گفت‌و‌گو کنیم تا یکدیگر را بشناسیم، اما برخی کشور‌ها زور می‌گویند و تخریب می‌کنند. با این کشور‌ها نمی‌توان گفت‌و‌گو کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل از مواضع ایران می‌گویم و از همگرایی در چارچوب حق و حقیقت و برابری سخن می‌کنم. این طور نیست که اسرائیل فقط در امنیت باشد باید امنیت همه مردم دنیا حفظ شود.

وی ادامه داد: از فرصت استثنایی سازمان ملل استفاده می‌کنم تا باورهای‌مان را با صدای رسا در نیویورک به گوش جهان برسانیم.