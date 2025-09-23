رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به نیویورک اهداف و برنامه‌های این سفر را تشریح کرد و گفت: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -شنبه اول مهر ۱۴۰۴- پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و پیش از عزیمت به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، در تشریح اهداف این سفر گفت: سفرم به مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی است تا سخنان روسای جمهور کشور‌ها را بشنویم و مواضع خودمان را ارائه کنیم. شعار «همگرایی و پیشرفت برای همه» شعار امسال سازمان ملل است، اما یکجانبه گرایی، تمامیت‌خواهی گفتمان مسلط جهانی است. 

وی افزود: برخی از کشور‌ها همنوعان خود را به صورت بسیار وحشیانه‌ای از بین می‌برند. انسان به عنوان موجودی که اشرف مخلوقات است، باید گرامی داشته شود. دیدن مردن بچه‌ها در غزه از بی‌دارویی و بی‌غذایی بسیار وحشتناک است. اسراییل هر روز غزه را بمباران می‌کند و کشور‌های به ظاهر متمدن و مدعی دمکراسی از این کشور پشتیبانی و آن را تجهیز می‌کنند.

وی ادامه داد: آیا همگرایی یعنی همه باید کشته شوند تا شبیه کسی شوی که اراده خود را دیکته می‌کند؟ همه انسان‌ها تحق دارند از همه آنچه خدا داده استفاده کرده و بهره ببرد.

پزشکیان با اشاره به اهدافش در سفر به آمریکا، گفت: در این سفر مواضعم را براساس باورم که مبتنی بر صلح، عدالت، حق و انسانیت است اعلام کنم و اگر شرایط فراهم شود با سران کشور‌های مختلف گفت‌و‌گو می‌کنم، همچنین با ایرانیان و کارشناسان حاضر در آنجا گفت‌و‌گو خواهم کرد. دعوای ما به قول امام سر عِنب، انگور و اوزوون است یعنی همه یک حرف می‌زنیم، اما با واژه‌های مختلف البته اگر انسان باشیم و دنبال راستی و درستی باشیم با یکدیگر دعوا نخواهیم داشت.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید در کنار همدیگر بنشیم و با هم گفت‌و‌گو کنیم تا یکدیگر را بشناسیم، اما برخی کشور‌ها زور می‌گویند و تخریب می‌کنند. با این کشور‌ها نمی‌توان گفت‌و‌گو کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل از مواضع ایران می‌گویم و از همگرایی در چارچوب حق و حقیقت و برابری سخن می‌کنم. این طور نیست که اسرائیل فقط در امنیت باشد باید امنیت همه مردم دنیا حفظ شود. 

وی ادامه داد: از فرصت استثنایی سازمان ملل استفاده می‌کنم تا باورهای‌مان را با صدای رسا در نیویورک به گوش جهان برسانیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، سازمان ملل ، منافع ایران
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خدا رحم کند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خجالت بکشید در کنار هم مشکلات حل کنیم موانع برداریم همه مشکلات وبدبختی مال ملت ن شماها
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
پزشکیان باید تمامی جنایت های اسراییل ومنطقه را ترامپ را نشانه برودفقط نگوید زن و کودک میکشد
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
متاسفم آقای پزشکیان انقدر صلح . صلح .... کردی ازرو ی ضعف که نزدیک بود یکی ازقربانی هاخودت باشی باطناب پوسیده اصلاح طلب ها تو چاه نرو مثل مسافرت دوره قبلی....
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
المیرا
۱۲:۳۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
براساس صلح و امنیت بود که امسال مراسم رژه مقتدرانه نیروهای مسلح برگزار نشد؟؟؟
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
حتما مصلحت نبوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
چه مراسمی
بی خود و بی جا بیت المال را حیف و میل می کنند
در حالی که ملت گرسنه اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان رابطه با آمریکا ایران قرار نیست تا آخر نباشه رابطه دوستی کن تمام برای منافع ایران آخرش رابطه میشه ولی تو تمام کن هم به نفع ایران هم برای تو
۸
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
همیشه با منطق حرف بزن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی باید به هر قیمتی که شده نابود شود تمام
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
معلم نهج البلاغه
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مواظب عزت و اقتدار ملت ایران اسلامی باشید.آمریکا شیطان بزرگ است.
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
لطفا همگرایی رو شعارهای بی مصرف و تبلیغاتی بزارید کنار. از طرف مردم حرف بزنید نه از طرف خودتون. یه مقدار جرات و جسارت و روحیه انقلابی بدنیست داشته باشید. محافظه کاری بسه.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
نری بهتره .چون سودی ندارد
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
نظر اروپا و آمریکا و اون یکی آدم‌کش این نیست. می‌خوان سر به تنت نباشه. حالا هی برید دم از صلح بزنید. مذاکره کنید ولی چه فایده. کاش گوشی برای شنیدن داشتید.
۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مواضع شما بدرد خودتون میخوره
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مواضع ریئسی خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مواضع کل دولت رییسی از اینم بدتر بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مواضع فقط بنفع دولت ومسئولین ن ملت
