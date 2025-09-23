رئیس‌جمهور به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دقایقی پیش عازم نیویورک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -شنبه اول مهر ۱۴۰۴- با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

رئیس‌جمهور در جریان این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار‌هایی نیز با برخی سران کشور‌های حاضر در این نشست خواهد داشت.

پزشکیان همچنین نشست‌های جداگانه‌ای نیز با فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در آمریکا برگزار خواهد کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، مجمع عمومی سازمان ملل
خبرهای مرتبط
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور پزشکیان آغاز شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم
پزشکیان:
با علم و مهارت می‌توان آینده کشور را ساخت؛ ما نیز بستر‌های آن را فراهم می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
آخرین اخبار
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استفاده از محققان داخلی و خارجی برای حل مساله آب
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم
محسن رضایی: دفاع مقدس، پیروزی ملت ایران پس از ۳۰۰ سال شکست‌های پی در پی بود
با علم و مهارت می‌توان آینده کشور را ساخت؛ ما نیز بستر‌های آن را فراهم می‌کنیم
اول مهر امسال را با یاد ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی آغاز می‌کنیم