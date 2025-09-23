باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -شنبه اول مهر ۱۴۰۴- با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

رئیس‌جمهور در جریان این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار‌هایی نیز با برخی سران کشور‌های حاضر در این نشست خواهد داشت.

پزشکیان همچنین نشست‌های جداگانه‌ای نیز با فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در آمریکا برگزار خواهد کرد.