مدافع تیم فوتبال استقلال تهران با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت می‌تواند آبی‌ها را در دیدار با شمس آذر همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال روز جمعه ۴ مهرماه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت. آبی‌پوشان تهرانی در چهار دیدار گذشته تنها یک پیروزی کسب کرده‌اند، دو مسابقه را با تساوی پشت سر گذاشته‌اند و یک شکست هم در کارنامه دارند. در مقابل، شمس‌آذر در هر چهار بازی خود به تساوی رسیده است.

رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال که در اردوی ترکیه از ناحیه زانو آسیب دید، از روز گذشته به تمرینات گروهی اضافه شد. با این حال هنوز شرایط بدنی ایده‌آل را ندارد و به احتمال زیاد مقابل شمس‌آذر به میدان نخواهد رفت.

عارف غلامی، دیگر مدافع آبی‌ها، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت آماده بازگشت به میادین است. او که در فصل جدید فرصت بازی نداشته، حالا در اختیار ریکاردو ساپینتو قرار دارد؛ سرمربی پرتغالی استقلال که در نقل‌وانتقالات خواهان حضور غلامی در تیمش بود، می‌تواند برابر شمس‌آذر روی این بازیکن حساب باز کند.

جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی استقلال، همچنان خارج از فهرست تیم قرار دارد و به تمرینات اختصاصی خود ادامه می‌دهد. وضعیت این بازیکن برای بازگشت رسمی به میادین هنوز مشخص نشده است.

برچسب ها: عارف غلامی ، فوتبال
