مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری گفت: بنابر آمار از مجموع ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار توسعه سامانه نوین آبیاری حدود ۵۵۰ هزارهکتار توسط بخش خصوصی و بدون ریالی از کمک دولت اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کم بارشی و اقلیمی، مدیریت و صرفه جویی مصرف آب تنها راهکار رفع بحران فعلی باشد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است، افزود: با توجه به شرایط کشور چاره ای جزء مصرف بهینه آب در این بخش نداریم که توسعه سامانه های نوین آبیاری یکی از راهکارهای کاهش این تنش آبی است که همواره مورد توجه دولت بوده است.

عباسی ادامه داد: در تمامی برنامه های بالادستی، توسعه طرح سامانه های نوین آبیاری هدف گذاری شده است که براین اساس در برنامه هفتم توسعه سالانه ۳۵۰ هزارهکتار در برنامه هدف گذاری شده است و برای آنکه امنیت غذایی دچار خدشه نشود، چاره ای جزء توسعه این طرح در شرایط کم آبی نداریم که امیدواریم با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه این مهم تحقق یابد.

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای  تحقق اهداف برنامه هفتم بیان کرد: برای تحقق اهداف توسعه سامانه های نوین آبیاری سالانه با در نظر گرفتن تورم موجود  ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز داریم، اما ضمن پیگیری و استفاده از اعتبارات دولتی برنامه ریزی شده تا از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم که خوشبختانه در گذشته موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده است.

به گفته وی، بنابر آمار از مجموع ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار توسعه سامانه نوین آبیاری حدود ۵۵۰ هزارهکتار توسط بخش خصوصی و بدون ریالی از کمک دولت اجرا شده است و با کمبود اعتبار دولتی چاره ای جزء استمرار این سیاست نداریم.

عباسی از افزایش اعتبارات توسعه سامانه های نوین آبیاری خبر داد و گفت: امسال نسبت به ۲ سال گذشته اعتبار سامانه های نوین آبیاری در بودجه ۱۴۰۴ افزایش ۲ تا ۳ برابری داشته است که هنوز با هدف گذاری برنامه هفتم فاصله زیادی دارد که براین اساس باید اعتبار بیشتری تزریق شود.

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با بیان اینکه در ۲.۵ میلیون هکتار دیگر از اراضی کشور پتانسیل اجرای سامانه های نوین آبیاری وجود دارد، گفت: اگر برنامه ریزی و هدف گذاری برنامه هفتم مبنی بر اجرای سالانه ۳۵۰ هزارهکتار محقق شود، حداکثر تجهیز اراضی باقی مانده به سامانه های نوین آبیاری ۷ سال طول می کشد که تحقق منابع مالی آن به سادگی امکان پذیر نیست و براین اساس ۱۰ سال زمان نیاز است.

برچسب ها: سامانه نوین آبیاری ، منابع آبی
