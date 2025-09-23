مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو

وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ «مهر» را نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو در حیات علمی و تربیتی فرزندان این مرز و بوم، «مدرسه» را خانه امیدها، آرزو‌ها و شکل گیری اخلاق و هویت آدمی و «آغاز سال تحصیلی» را نقطه شروعی برای زنده کردن شور و اشتیاق و سرزندگی در دل جامعه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پیام علیرضا کاظمی آمده است: سال تحصیلی امسال را در حالی آغاز می‌کنیم که رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی آمریکای جنایتکار در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تعدادی از فرماندهان غیور، دانشمندان هسته‌ای، معلمان فرهیخته، دانش آموزان مظلوم و جمعی از هم وطنان عزیزمان را در اقصی نقاط میهن اسلامی مان به شهادت رسانده است، عزیزانی که یاد و خاطره آنان در کنار دیگر شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان (ره) همواره در دل‌های ما زنده، گرامی و الهام‌بخش نسل‌های آینده ساز ما در نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

سال تحصیلی جدید، سالی است که ارتقای نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه دولت چهاردهم و رئیس جمهور محترم و «عدالت» و «کیفیت آموزشی و تربیتی» در صدر کلان برنامه‌های دولت قرار گرفته و تمام ظرفیت‌های کشور به کمک آموزش و پرورش آمده‌اند تا با ارتقای نظام تعلیم و تربیت، برای توسعه پایدار کشور، گام‌های مهم، اساسی و مؤثرتری برداریم.

جامعه بزرگ تعلیم و تربیت، قدر این فرصت ارزشمند را دانسته و با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا با استفاده از این ظرفیت استثنایی و با کمک تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت، یعنی دانش آموزان، معلمان، مدیران و اولیای گرامی، زمینه اعتلا و ارتقای همه جانبه آموزش و پرورش کشور را در همه حوزه ها، فراهم آورد.

در همین راستا و با همّت تمامی معلمان، مدیران و مشارکت دیگر ارکان سهیم در نظام تعلیم و تربیت، با تأکید بر «اجرایی سازی نقشه راه سند تحول بنیادین»؛ «تحول در برنامه درسی»، «توسعه عدالت آموزشی و تربیتی»، «محرومیت زدایی از فضا‌های آموزشی» و «ارتقای کیفیت نظام یاددهی و یادگیری»، «صیانت از نسل‌های آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار داده و مصمم هستیم تا مسیر پیشرفت و تعالی آینده سازان این مرز و بوم را در همه ساحت‌های تربیتی، به بهترین وجه ممکن، فراهم آوریم.

در پایان ضمن تجلیل از مجاهدت ها، دلاوری‌ها و رشادت‌های نیرو‌های مسلح در «تأمین امنیت» و «تضمین اقتدار میهن اسلامی»، در سایه سار تدابیر هوشمندانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) از حمایت‌های بی بدیل رئیس جمهور محبوب کشورمان، جناب آقای مسعود پزشکیان، تشکر و قدردانی کرده و آغاز سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش‌آموزان عزیز، معلمان فرهیخته و اولیای گرامی، «تبریک و تهنیت» می‌گویم و اطمینان دارم با همراهی، همدلی، تلاش و «وفاق ملّی»، آینده‌ای روشن‌تر برای ایران سرافراز رقم خواهیم زد.

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، وزیر آموزش و پرورش
