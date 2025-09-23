سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران قصد دارد در دیدار با شمس آذر از آنتونیو آدان در ترکیب تیمش استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل جدید لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ عملکردی دور از انتظار داشته است. آبی‌پوشان در چهار دیدار لیگ تنها ۵ امتیاز کسب کرده‌اند و در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان نیز شکست سنگینی مقابل الوصل امارات متحمل شدند.

آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی و باتجربه استقلال که از ابتدای فصل در ترکیب اصلی حضور داشت، پس از نمایش ضعیف برابر الوصل و دریافت ۷ گل در دیدار مقابل پیکان، جای خود را به حبیب فرعباسی داد. با این حال، فرعباسی نیز نتوانست کلین‌شیت کند و دو بار دروازه‌اش باز شد.

احتمال بازگشت دوباره آدان به ترکیب استقلال در دیدار پیش‌رو مقابل شمس‌آذر وجود دارد. این دروازه‌بان که سابقه بازی در تیم‌های بزرگی مانند رئال مادرید و اسپورتینگ لیسبون را در کارنامه دارد، حالا بار دیگر امید هواداران برای بهبود شرایط درون دروازه است.

تیم‌های استقلال و شمس‌آذر در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر، روز جمعه ۵ مهرماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم خواهند رفت.