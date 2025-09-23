معاون اول رئیس‌جمهور گفت: وزیر نیرو باید با برگزاری جلسات و بهره‌گیری از محققان و برجستگان داخلی و خارجی برای حل مسئله آب چاره‌اندیشی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در جلسه شورای عالی آب با اشاره به مسئله جدی ناترازی آب گفت: بحران آب تنها واقعیت و نگرانی دیروز و امروز نیست، بلکه در دهه‌های گذشته نیز به دلیل به‌هم خوردن اکوسیستم یا عوامل زیست‌محیطی هشدار داده شده بود که باید با سازوکار‌های علمی، آمادگی مقابله با این مسئله را داشته باشیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در راستای حل ناترازی برق، افزود: برای حل ناترازی برق به دستاورد‌های ارزشمندی، مسئولان مربوطه رسیده‌اند که آثار آن را در آینده خواهیم دید. البته مسئله آب مهم‌تر از برق است، چراکه اگر برای برق راهکار‌های موردی و ضربتی مانند انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر وجود داشته باشد، در مسئله آب جایگزین ساده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

آب مسئله‌ای ملی است، نه منطقه‌ای

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای حل ناترازی آب راهی جز جلسات کارشناسی با مسئولیت و مسئله مشترک وجود ندارد، گفت: آب تنها مسئله یک روستا و شهر نیست و حل این مشکل به صورت مقطعی و منطقه‌ای امکان ندارد و تجربه‌های گذشته نشان داده است که باید با نگاه ملی و سیستماتیک برای حل ناترازی آب همفکری کنیم.

عارف با بیان اینکه باید برای حل مسئله آب در همه نقاط کشور دغدغه داشته باشیم، مدیریت مصرف آب را از جمله راهکار‌های مهم و در اولویت حل این ناترازی عنوان کرد و افزود: مصرف بخش کشاورزی در ۳۰ سال گذشته بالای ۸۵ درصد بود و درصدد بودیم آن را به نُرم جهانی ۶۰ درصد برسانیم. اما با وجود اقدامات انجام‌شده، سرانه مصرف آب کشاورزی تنها به ۸۰ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد روش‌های گذشته پاسخگو نبوده‌اند.

وی، تولید آب را از دیگر راهکار‌های حل ناترازی آب دانست و تأکید کرد: باید بررسی کنیم که آیا می‌توان تنها به منابع داخلی محدود بود یا طرح‌های انتقال آب پاسخ مناسبی خواهد بود، البته در این طرح‌ها باید مسائل زیست‌محیطی نیز مدنظر قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تجارب ناموفق گذشته در بارورسازی ابرها، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در برخی مناطق کشور با بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، اقدامات مؤثری را در این دولت در زمینه بارورسازی ابر‌ها آغاز کرده است که باید با جدیت پیگیری و ادامه یابد.

تقدیر از وزیر نیرو برای اجرای طرح ضربتی انتقال آب طالقان به تهران

عارف تصریح کرد: وزیر نیرو باید با برگزاری جلسات و بهره‌گیری از محققان و برجستگان داخلی و خارجی برای حل مسئله آب چاره‌اندیشی کند و در عین حال در دام مباحث عوام‌فریبانه که جز تحمیل هزینه برای کشور نتیجه‌ای ندارد، گرفتار نشود تا بتوانیم با اقدامات علمی و قابل توجیه به حل مسئله آب بپردازیم.

وی همچنین از وزارت نیرو برای اجرای طرح ضربتی و باکیفیت انتقال آب طالقان به تهران قدردانی و تصریح کرد: باید الگوی مصرف پایین آب در استان‌های یزد و اصفهان به سایر شهر‌ها نیز تسری یابد.

در این جلسه که با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، سازمان هواشناسی کشور گزارشی از تحلیل بارش، دما و خشکسالی و پیش‌بینی فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.

در ادامه نیز وزارت نیرو گزارشی از منابع آبی در انتهای سال آبی جاری و وضعیت شهر‌های دارای تنش آبی کشور ارائه داد.

در این جلسه، درباره اصلاح الگو و ارتقای فناوری‌های کشت و ساماندهی برداشت‌های بی‌رویه در بالادست و پایین‌دست مخازن سد‌های تأمین آب شرب بحث و تبادل نظر شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، مشکل آب ، کم‌آبی ، وزیر نیرو
خبرهای مرتبط
عارف با کروبی دیدار کرد
عارف: نباید به گونه‌ای عمل کرد که انسجام ملی خدشه‌دار شود
عارف: پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استفاده از محققان داخلی و خارجی برای حل مساله آب
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم